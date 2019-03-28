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Порошенко озвучил детали плана «П»
У президента Украины Петра Порошенко есть план "Б" на случай поражения в президентских выборах. Об этом он рассказал в интервью украинским телеканалам, сообщает пресс-служба Порошенко, передает Корреспондент.
"Да, у меня есть план. Только это не план Б. В отличие от плана Ю. или плана З. у меня есть план П. Этот план П. - это построить великую страну свободных, зажиточных и счастливых людей. Этот план - привести страну в полное членство в ЕС и НАТО", - сказал он.
Также Петр Порошенко рассказал, будет ли он участвовать в парламентских выборах. "Планирую ли я принять участие в парламентской кампании? Могу признаться: да, я буду принимать участие как кандидат на выборах в Европарламент после вступления в ЕС", - сказал Порошенко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, выборы президента, Порошенко
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