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Путин готовится отдать Донбасс Украине: какую ловушку готовит Москва Киеву

29.03.2019 15:12
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Путин готовится отдать Донбасс Украине: какую ловушку готовит Москва Киеву

Российский агрессор придумал новую ловушку с ОРДЛО для Украинского государства. Глава России готовится вернуть захваченный Донбасс Украине, поскольку знает, что этот регион станет камнем на шее Киева.

Такое мнение выразил аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, передает "Диалог.UA".

Донбасс может стать бомбой замедленного действия, которая будет угрожать государственности Украины. При этом Кремлю все равно, кто займет президентское кресло в соседней стране: его интересуют общие интересы России развалить Украину. Если проблемный Донбасс вернется в Украину, то экономика страны при лучшем раскладе перестанет расти, в худшем – пойдет на спад, что обернется политическим кризисом. По словам эксперта, кандидаты не должны мечтать о том, как они поднимут флаг Украины в освобожденном Донецке, а что они будут делать через пять минут после этого.



Теги: экономика, Украина, Россия, Донецк, Донбасс, Путин, кризис, ловушка, агрессор
 
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