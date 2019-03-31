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Итоги голосования на выборах президента Украины: обработано более 1% бюллетеней

31.03.2019 23:57
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Итоги голосования на выборах президента Украины: обработано более 1% бюллетеней

Центризбирком обработал 1,10% бюллетеней по голосованию на выборах президента Украины. Такие данные содержатся на сайте ЦИК.

Согласно им, лидер гонки пока остается неизменным.

На первом месте — шоумен Владимир Зеленский с 26,99% поддержки.

На второе место вышел действующий президент Украины Петр Порошенко — у него 17,57%.

На третьем месте — Юлия Тимошенко и 16,40% поддержки.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, выборы президента
 
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