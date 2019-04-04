Выборы-2019: ЦИК обнародовала результаты голосования по областям

04.04.2019 13:32

Центральная избирательная комиссия на своем сайте обнародовала результаты первого тура выборов президента Украины.

Согласно информации ЦИК, в первом туре Владимир Зеленский набрал больше всего голосов в 20 областях, Петр Порошенко — в двух.

«За» Владимира Зеленского проголосовали:

Винницкая область — 23,42%,

Волынская область — 21,63%,

Днепропетровская область — 45,34%,

Донецкая область — 24,73%,

Житомирская область — 27,81%,

Закарпатская область — 38,35%,

Запорожская область — 39,75%,

Ивано-Франковская область — 16,07%,

Киевская область — 30,86%,

Кировоградская область — 34,52%,

Луганская область — 25,05%,

Львовская область — 11,96%,

Николаевская область — 40,74%,

Одесская область — 41,26%,

Полтавская область — 35,62%,

Ровенская область — 24,01%,

Сумская область — 32,66%,

Тернопольская область — 14.67%,

Харьковская область — 36,39%,

Херсонская область — 37,58%,

Хмельницкая область — 24,89%,

Черкасская область — 30,06%,

Черновицкая область — 31,07%,

Черниговская область — 26,28%,

г. Киев — 27,08%.

«За» Петра Порошенко проголосовали:

Винницкая область — 22,37%,

Волынская область — 18,98%,

Днепропетровская область — 8,32%,

Донецкая область — 12,64%,

Житомирская область — 15,94%,

Закарпатская область — 11,39%,

Запорожская область — 8,76%,

Ивано-Франковская область — 21,30%,

Киевская область — 18,57%,

Кировоградская область — 11,79%,

Луганская область — 6,58%,

Львовская область — 35,32%,

Николаевская область — 9,69%,

Одесская область — 9,08%,

Полтавская область — 10.61%,

Ровенская область — 22,32%,

Сумская область — 10,66%,

Тернопольская область — 24,36%,

Харьковская область — 8,52%,

Херсонская область — 11,51%,

Хмельницкая область — 16,63%,

Черкасская область — 12,20%,

Черновицкая область — 14,09%,

Черниговская область — 12,77%,

г. Киев — 25,59%.

Источник: https://donpress.com