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Выборы-2019: ЦИК обнародовала результаты голосования по областям
Центральная избирательная комиссия на своем сайте обнародовала результаты первого тура выборов президента Украины.
Согласно информации ЦИК, в первом туре Владимир Зеленский набрал больше всего голосов в 20 областях, Петр Порошенко — в двух.
«За» Владимира Зеленского проголосовали:
Винницкая область — 23,42%,
Волынская область — 21,63%,
Днепропетровская область — 45,34%,
Донецкая область — 24,73%,
Житомирская область — 27,81%,
Закарпатская область — 38,35%,
Запорожская область — 39,75%,
Ивано-Франковская область — 16,07%,
Киевская область — 30,86%,
Кировоградская область — 34,52%,
Луганская область — 25,05%,
Львовская область — 11,96%,
Николаевская область — 40,74%,
Одесская область — 41,26%,
Полтавская область — 35,62%,
Ровенская область — 24,01%,
Сумская область — 32,66%,
Тернопольская область — 14.67%,
Харьковская область — 36,39%,
Херсонская область — 37,58%,
Хмельницкая область — 24,89%,
Черкасская область — 30,06%,
Черновицкая область — 31,07%,
Черниговская область — 26,28%,
г. Киев — 27,08%.
«За» Петра Порошенко проголосовали:
Винницкая область — 22,37%,
Волынская область — 18,98%,
Днепропетровская область — 8,32%,
Донецкая область — 12,64%,
Житомирская область — 15,94%,
Закарпатская область — 11,39%,
Запорожская область — 8,76%,
Ивано-Франковская область — 21,30%,
Киевская область — 18,57%,
Кировоградская область — 11,79%,
Луганская область — 6,58%,
Львовская область — 35,32%,
Николаевская область — 9,69%,
Одесская область — 9,08%,
Полтавская область — 10.61%,
Ровенская область — 22,32%,
Сумская область — 10,66%,
Тернопольская область — 24,36%,
Харьковская область — 8,52%,
Херсонская область — 11,51%,
Хмельницкая область — 16,63%,
Черкасская область — 12,20%,
Черновицкая область — 14,09%,
Черниговская область — 12,77%,
г. Киев — 25,59%.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, голосование, выборы президента
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