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Дожди и очень тепло: синоптики рассказали о погоде в начале следующей недели
7 апреля, в воскресенье, в Украине прогнозируется очень тёплая погода, и синоптики ожидают, что даже в ночные часы температура воздуха рекордно повысится. Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, погоду в воскресенье омрачат только дожди, которые полностью накроют западные области.
На остальной территории ожидается сухая, но облачная погода. В большинстве регионов воздух будет прогреваться от 13 до 18 градусов тепла. Прохладнее будет на севере, где синоптики обещают до 13-15 градусов со знаком плюс. 8 апреля, в понедельник, погода кардинально изменится. Дожди уйдут из западной части страны, но накроют северные и южные области, в западных и восточных областях в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Что касается температуры, то в понедельник будут побиты очередные рекорды. Даже в ночные часы синоптики прогнозируют около 7 градусов тепла.
Самая тёплая погода прогнозируется на Закарпатье - там будет до 20 градусов тепла. В остальных областях синоптики прогнозируют от 14 до 18 градусов со знаком плюс.
Теги: Донбасс, тепло, дождь, прогноз погоды
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