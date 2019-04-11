Идут дожди и будут заморозки: синоптик обновила прогноз

11.04.2019 11:00

11 апреля, в четверг, в большинстве областей Украины пройдут сильные дожди. Как сообщает replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook. Она подчеркнула, что дождь не будет лить весь день, но в то же время осадки вероятны практически во всех областях.



Кроме того, Диденко предупредила о сильных грозах в восточных, центральных и южных областях. При этом на западе Украины похолодает, и днём в этом регионе будет всего 8-13 градусов тепла. В остальных областях будет теплее. В северных регионах синоптик прогнозирует до 16 градусов со знаком плюс, в остальных областях воздух прогреется до 16-22 градусов со знаком плюс. Также синоптик предупреждает о грядущих заморозках в стране.



«По предварительным прогнозам, в первой половине следующей недели на западе и севере Украины местами возможны заморозки. Сроки и районы буду уточнять. Планируйте, работайте, ловите солнышко и дышите замечательными весенними дождями», - написала она.



Напомним, что ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, какую погоду украинцам ждать на Пасху.