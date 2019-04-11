- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса07:31
- В России пригрозили Украине войной из за Керченского пролива07:23
- «Зе!Команда»: Мы запустили самый большой в Украине волонтёрский контакт-центр22:42
- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов 21:00
- Победу Владимира Зеленского можно объяснить надеждой украинцев на перемены - Сыроид20:48
- В штабе президента Петра Порошенко назвали точное время проведения дебатов20:31
- Украинцам назвали новую сумму прожиточного минимума20:15
- У Зеленского окончательно определились с дебатами: что известно?20:00
- В оккупированный Луганск вернулось украинское телевидение19:45
- С ручной кладью выше 50 кг перестанут пускать в поезда19:15
В России пригрозили Украине войной из за Керченского пролива
Власти страны-агрессора России в лице Совета Федерации начали угрожать Украине военным конфликтом. Причиной тому стал Керченский пролив. Как пишет replyua.net, об этом рассказали в Совфеде РФ.
В частности, в сообщении отмечается, что проход кораблей украинского государства через воды Керченского пролива – это не вопрос соотношения сил или же присутствие кораблей НАТО в черноморских водах. Помимо того в ведомстве подчеркнули, что они видят проблему только в Украине, которая якобы не соблюдает установленные процедуры, которые «успешно использовались» ею до ноября месяца минувшего года. В Совете Федерации РФ пригрозили, что если украинское государство захочет обойти все эти процедуры, то может начаться военный конфликт с Россией, куда вовлекут и НАТО.
Ранее перед этим и США и НАТО разработали совместный пакет мер, которым будет нанесен сокрушительный удар по России в Черном море.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, Керченский пролив
- Россия хочет восстановить КПП "Должанский"на границе для перемещения военной техники
- Мнение: "О каком примирении может идти речь, пока на нашей территории находятся оккупационные войска?"
- Нападение России на Украину было неизбежным – Кириленко
- "Одержать победу в этой войне ни украинская сторона, ни донецкая не может" - политолог обвинил в обострении на фронте обе стороны конфликта
- Тука: Россия готовится к уходу из Донбасса на своих условиях
- Битва России с Украиной: мы застряли между зыбким миром и большой войной
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса07:31
- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов 21:00
- В оккупированный Луганск вернулось украинское телевидение19:45
- «По схеме Медведчука»: Ходаковский прогнозирует «заталкивание» Донбасса в Украину15:10
- Хватает денег только на еду: Стало известно, как живут переселенцы14:37
- Политолог прокомментировал предложение Медведчука по «Л/ДНР»: «У меня плохая новость»14:20
- ГПСУ: Все КПВВ в Донбассе работают в штатном режиме13:30
- КПВВ "Марьинка" снова работает10:30
- «А как же Крым?»: Виктор Медведчук озвучил условия для ликвидации «ЛДНР»09:00
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины07:21
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса07:31
- В России пригрозили Украине войной из за Керченского пролива07:23
- Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера07:10
- «Зе!Команда»: Мы запустили самый большой в Украине волонтёрский контакт-центр22:42
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- Медики рассказали, полезно ли спать при свете21:45
- Disney представила новый трейлер «Короля Льва»21:30
- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов 21:00
- Победу Владимира Зеленского можно объяснить надеждой украинцев на перемены - Сыроид20:48
- В штабе президента Петра Порошенко назвали точное время проведения дебатов20:31
- Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера07:10
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- Медики рассказали, полезно ли спать при свете21:45
- Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание18:38
- Стало известно, какие болезни может вызвать пыль15:25
- Супрун назвала самый вредный и полезный напиток12:46
- Названы причины раннего появления седых волос09:47
- 4 фактора везения08:45
- Как сохранить молодость без вмешательства врачей08:00
- Медреформа: что делать, если врач не приходит на вызов07:47
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- В Луганске трагедия в школе: целый класс потерял сознание, десятки госпитализированных
- Россия закрывает Крымский мост
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам
- «Мы все украинцы»: Зеленский поразил заявлением о «ЛДНР», «ждем и любим»
- На Донбассе убит "ДНРовец" Манченко, завербованный в ряды террористов в 17 лет
- "Полный беспредел! Мы тут выживаем..." - жители Луганска рассказали, как боевики убивают город
- Как быстро похудеть без диет: советы экспертов