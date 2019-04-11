В России пригрозили Украине войной из за Керченского пролива

11.04.2019 07:23

Власти страны-агрессора России в лице Совета Федерации начали угрожать Украине военным конфликтом. Причиной тому стал Керченский пролив. Как пишет replyua.net, об этом рассказали в Совфеде РФ.



В частности, в сообщении отмечается, что проход кораблей украинского государства через воды Керченского пролива – это не вопрос соотношения сил или же присутствие кораблей НАТО в черноморских водах. Помимо того в ведомстве подчеркнули, что они видят проблему только в Украине, которая якобы не соблюдает установленные процедуры, которые «успешно использовались» ею до ноября месяца минувшего года. В Совете Федерации РФ пригрозили, что если украинское государство захочет обойти все эти процедуры, то может начаться военный конфликт с Россией, куда вовлекут и НАТО.



Ранее перед этим и США и НАТО разработали совместный пакет мер, которым будет нанесен сокрушительный удар по России в Черном море.