Гривна реагирует. Последствия новостей о Привате. ВИДЕО

19.04.2019 20:37

Курс наличного доллара в украинских обменниках резко подорожал в пятницу, 19 апреля, на фоне новостей о Приватбанке.

Окружный административный суд Киева вынес решения о незаконности национализации Приватбанка.

Власти уверяли, что бояться нечего, решение еще не окончательное и не набрало законной силы. Но рынок моментально отреагировал на такие новости, пишет Корреспондент.

Курс валют

В киевских обменниках курс продажи американской валюты повысился на 16,51 коп. до 27,1277 UAH/USD, курс покупки - на 10,33 коп. до 26,7807 UAH/USD.

Средний курс покупки евро вырос на 2,33 коп. до 30,0490 UAH/EUR, курс продажи повысился на 6,94 коп. до 30,5879 UAH/EUR.

История с Приватбанком уже оказывает давление на валютный курс, заявил глава Национального банка Яков Смолий.

"Мы не можем сегодня прогнозировать, как это повлияет на курс. Хотя определенные колебания были уже сегодня ощутимы – разница между утром и закрытием межбанковского рынка составила плюс 15 копеек по доллару. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить паники и не допустить информационного влияния на стабильность банковской системы", – сказал Смолий.

Официальный курс НБУ 19 апреля снизился с 26,687 грн/$ до 26,837 грн/$.

Еврооблигации

Котировки еврооблигаций Украины 18 апреля снизились на 0,6% – по бумагам с погашением в 2021 году до 1,4% – по бумагам с погашением в 2027 году на новостях о решении админсуда Киева признать незаконной национализацию Приватбанка.

Падение еврооблигаций-2027 стало максимальным с февраля этого года, в результате чего их доходность выросла на 0,24 процентных пункта – до 8,6% годовых.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2023-2026 годах и в 2032 году снизились на 1-1,3%, а их доходность выросла на 0,18-0,29 п.п. – до 8,2-8,55% годовых.

Бумаги с погашением в 2021 году просели в цене на 0,6%, а в 2022 году – на 0,83%, что привело к увеличению их текущей доходности на 0,28 п.п. – соответственно до 7,65% и почти до 8% годовых.

Помимо того на 0,6% подешевели и ВВП-варранты Украины, которые сейчас котируются по цене около 65,85% от номинала.

Последствия масштабные

Смолий считает, что попытка возвращения Приватбанка бывшим владельцам может закончиться ликвидацией банка.

"Возвращение банка предыдущим собственникам невозможно сегодня по закону, но то решение, которое было принято в 2016 году, если вернется (к той ситуации), то это грозит тем, что Фонду гарантирования вкладов придется выплатить вкладчикам около 100 млрд грн. Это сегодня будут эмиссионные средства. Они могут существенно повлиять на инфляцию", – сказал он.

Пострадают и другие банки. "Такие решения (судов) могут разрушить всю стабильность, которая была достигнута", – отметил он.

Глава НБУ Яков Смолий рассказал, что должен информировать президента "каждые шесть часов о ситуации на банковском рынке".

Всем успокоиться

Национальный банк Украины совместно с Министерством финансов заявили, что будут защищать интересы акционеров ПриватБанка после решения суда по признании его национализации незаконной.

В совместном обращении Минфина, НБУ и банка говорится, что на сегодняшний день "ПриватБанк является крупнейшей и самой прибыльной финансовой организацией страны, клиентами которой являются 22 миллиона украинцев. Банк работает прозрачно и стабильно, и полностью выполняет свои обязательства перед клиентами".

"Единственным акционером ПриватБанка является народ Украины. Мы полны решимости защищать интересы акционеров банка при любых условиях, опираясь на наши полномочия, украинское и международное законодательство, а также на поддержку международного сообщества и гражданского общества в Украине", - говорится в заявлении.