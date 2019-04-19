В Одессе облили нечистотами Мустафу Найема

19.04.2019 16:35

Сегодня, 19-го апреля, в Горсаду народный депутат Мустафа Найем провёл брифинг, в ходе которого он и люди, позиционирующие себя общественниками, говорящими от имени одесситов, обсуждали благоустройство "Летнего", передает ODESSA.net.ua.

Найем активно выступает против мнимой застройки Летнего театра, хотя по проекту никаких новых строений там не планируется. Депутат много кричал и отказался прислушиваться к аргументам оппонентов, которыми выступили создатель проекта Дмитрий Шпинарев и председатель Одесской областной администрации Анатолий Урбанский.

Группа поддержки с обеих сторон была довольно активной, но все "шишки" достались заезжему депутату. В один момент его облили фекалиями, попав на затылок. Уходил Найем с площадки под гостепреимные выкрики одесситов "пошел на ...".

После встречи охрана Мустафы Найема едва избила представителя СМИ. Охранники депутата несколько раз толкнули корреспондента. Сам Найем отказался признавать людей, толкающих журналиста, своими охранниками и сказал, что это его соратники и, дескать, "они нервничают"