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Зеленский «засветил» свою команду: кто будет у руля в случае его победы
18 апреля в прямом эфире программы Право на власть кандидат в президенты Владимир Зеленский представил свою команду, пишет Главред.
"Три месяца мы работали. Это все волонтеры в политике… Мы с этими людьми будем строить Украину, сильную, мощную, свободную Украину, которая не является младшей сестрой России. Которая не является коррумпированным партнером Европы, а нашу независимую Украину", — заявил Зеленский.
Команда Зеленского:
Александр Данилюк — международные отношения, финансы и экономика, банковская политика.
Евгений Комаровский — эксперт по медицине.
Андрей Герус — отвечает за направления ЖКХ и энергетики и антимонопольное регулирование.
Руслан Степанчук — идеолог, отвечает за законопроектную работу. Ученый.
Руслан Рябошапка — правоохранительная и антикоррупционная политика.
Иван Баканов — отвечает за работу с Верховной Радой.
Денис Монастырский — правоохранительные органы.
Дмитрий Разумков — вопросы внутренней политик.
Галина Янченко — эксперт по антикоррупционной политике.
Иван Апаршин — эксперт по безопасности и обороне.
Сергей Ионушас — органы правосудия.
Виктория Страхова — банковская деятельность.
Ирина Венидиктов — реформа судебной реформы.
Даниил Гетьманцев — экономика.
Олег Бондаренко — экологическая политика.
Михаил Федоров — руководитель диджитал направление Зе команды.
Сергей Кальченко — эксперт по избирательному законодательству.
Александр Мережко — эксперт по вопросам международных отношений и народовластия.
Марина Барнина — реализация равных прав и возможностей женщин и мужчин.
Сергей Бабак — эксперт по образованию и науке.
Как сообщалось, партия Зеленского уверенно возглавляет парламентский рейтинг, свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС. В целом, высокие шансы быть избранными в Верховную Раду имеют шесть партий.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, победа, команда
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