Зеленский «засветил» свою команду: кто будет у руля в случае его победы

19.04.2019 12:27

18 апреля в прямом эфире программы Право на власть кандидат в президенты Владимир Зеленский представил свою команду, пишет Главред.

"Три месяца мы работали. Это все волонтеры в политике… Мы с этими людьми будем строить Украину, сильную, мощную, свободную Украину, которая не является младшей сестрой России. Которая не является коррумпированным партнером Европы, а нашу независимую Украину", — заявил Зеленский.

Команда Зеленского:

Александр Данилюк — международные отношения, финансы и экономика, банковская политика.

Евгений Комаровский — эксперт по медицине.

Андрей Герус — отвечает за направления ЖКХ и энергетики и антимонопольное регулирование.

Руслан Степанчук — идеолог, отвечает за законопроектную работу. Ученый.

Руслан Рябошапка — правоохранительная и антикоррупционная политика.

Иван Баканов — отвечает за работу с Верховной Радой.

Денис Монастырский — правоохранительные органы.

Дмитрий Разумков — вопросы внутренней политик.

Галина Янченко — эксперт по антикоррупционной политике.

Иван Апаршин — эксперт по безопасности и обороне.

Сергей Ионушас — органы правосудия.

Виктория Страхова — банковская деятельность.

Ирина Венидиктов — реформа судебной реформы.

Даниил Гетьманцев — экономика.

Олег Бондаренко — экологическая политика.

Михаил Федоров — руководитель диджитал направление Зе команды.

Сергей Кальченко — эксперт по избирательному законодательству.

Александр Мережко — эксперт по вопросам международных отношений и народовластия.

Марина Барнина — реализация равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Сергей Бабак — эксперт по образованию и науке.

Как сообщалось, партия Зеленского уверенно возглавляет парламентский рейтинг, свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС. В целом, высокие шансы быть избранными в Верховную Раду имеют шесть партий.