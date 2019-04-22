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Зеленский записал первое после победы на выборах обращение к украинцам

22.04.2019 07:10
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Зеленский записал первое после победы на выборах обращение к украинцам

Кандидат в президенты Украины и украинский шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на президентских выборах в Украине, записал первый ролик сразу после выборов, в котором поблагодарил своих избирателей за доверие.

Зеленский опубликовал видео на своей официальной странице в Facebook. Он отметил, что самое главное, что удалось сделать за время его предвыборной кампании — это объединить Украину:

«Хочу также вас всех поблагодарить! Спасибо вам, что вы были c нами все эти четыре месяца. Это ответственная работа. Работа, какую вы сделали. Это не я! Мы вместе это сделали!».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, президент, Владимир Зеленский, победа, выборы президента
 
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