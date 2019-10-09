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Зеленский отправит Путина в нокаут, победа близка как никогда: «будут большие проблемы»
В президента Украины Владимира Зеленского появился реальный шанс переиграть президента РФ Владимира Путина
Известный американский историк, профессор истории кафедры Ричарда Левина Йельского университета Тимоти Снайдер провел лекцию в Киеве.
На ней Тимоти дал Зеленскому и украинцам важные советы по борьбе с оккупантами Путина, а так же рассказал, какие ошибки сделал Порошенко во время своей каденции, сообщает BBC Ukraine.
В первую очередь, Снайдер убежден, что если Европа хочет продолжить свое существование, то ей неободимо активно сотрудничать с Украиной.
«Если Европа собирается продолжать свое существование, она будет существовать путем расширения и привлечения новых членов, и важнейшим из них является Украина» — сказал историк.
Американец так же рассказал, чем вызвана смена поколений в Украине и какие ошибки допустил Порошенко.
«Я думаю, у господина Порошенко была проблема в том, что война у него в достаточной мере вытеснила будущее. Он проводил кампанию под лозунгом «Армия! Язык! Вера!». А это постоянные вещи. Я думаю именно в этом президент Порошенко и проиграл. Его определение успеха заключался в том, что мы знаем, кем мы есть. Это важно, но политика — это всегда о том, что будет дальше. И у господина Зеленского было преимущество, потому что украинцы хотели думать о будущем за пределами того, что Россия поступила поступит»
Во время своего выступления, Снайдер отметил, что идея создать украинский институт русского языка — это очень уместная мысль, так как реализация этого лишит Путина самого главного.
По его словам если появится украинский государственный институт русского языка и культуры президент РФ Путин не будет радоваться. Ведь он всегда утверждает, что заботится о «русском мире» и только он лично и российское государство могут защитить его.
«А если другие государства тоже позаботятся о языке? Украинская культурная политика может заключаться в том, что украинский — это государственный язык, язык культуры, главный язык образования, но, одновременно, русский язык — это хорошая вещь и можно поддерживать его в определенной степени. Украинцы, белорусы и казахи просто отдали России монополию на русский. Это не естественно, это не нормально, это стоит изменить. Такое решение будет большой проблемой для господина Путина», — подытожил эксперт.
Источник: https://popcorn.politeka.net
Теги: Донбасс, президент, Путин, победа, Зеленский
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