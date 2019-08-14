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Друг Путина едет к Зеленскому, в ОП прервали молчание: первые подробности
19 августа Владимир Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в рамках его визита в Украину
Об этом в среду, 14 августа, сообщила пресс-служба президента Украины.
Кроме официальных переговоров, Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру, где во время Второй мировой немецкие оккупанты расстреляли по разным подсчетам от 70 до 200 тысяч человек.
Отметим, Нетаньяху – давний и близкий друг Путина. Премьер-министр Израиля открыто симпатизирует главе Кремля и постоянно встречается с ним.
Ранее на одном из самых известных зданий Тель-Авива – «Доме Жаботинского» – появился огромный баннер высотой с десять этажей, на котором были изображены Биньямин Нетаньяху и российский президент Владимир Путин. Фотография сопровождалась фамилией израильского премьер-министра и надписью «другая лига». Идею партии «Ликуда» и Нетаньяху использовать в предвыборной борьбе образ российского президента жестко раскритиковали и напомнили о российской агрессии в Украине и нарушениях прав человека в России.
Напомним, после победы Зеленского на выборах премьер-министр Израиля поздравил его и пригласил с визитом в Израиль. Сам Нетаньяху последний раз был в Киеве в свою первую каденцию на посту премьер-министра, в марте 1999 года.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский упростил предоставление гражданства Украины гражданам России. Об этом говорится в указе главы государства №594/2019, подписанном 13 августа.
Получить украинское гражданство станет проще «иностранцам и лицам без гражданства, которые принимали (принимают) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений».
Для получения россиянами гражданства по упрощенной системе им необходимо подать такие документы: декларация об отказе от гражданства РФ и документ от МИД Украины, подтверждающий преследование за политические убеждения.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, Путин, Израиль, встреча, Зеленский
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