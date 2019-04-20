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Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне

20.04.2019 19:27
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Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "не дай бог что-то случится", граждане его страны будут вместе с россиянами в одних окопах.
Об этом он сказал во время субботника 20 апреля в связи с реакцией ряда политиков в РФ на слова о белорусском суверенитете, пишет Апостроф.
Лукашенко заявил, что тот, кто посмеет уничтожить Беларусь, будь то президент или правительство, будут прокляты белорусским народом, а кто посмеет сделать это силой - получит мощнейший отпор.
"Зря страдают некоторые политики, особенно в России. Я получил всю эту информацию: ах, это против России. Фразы эти были направлены против тех, кто попытается это сделать. Это во-первых. Во-вторых, насколько я понимаю, искренне говорю, Россия - это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета. Не дай бог что-то случится, я до сих пор считаю, что мы с Россией будем в окопах вместе. Поэтому не надо страдать некоторым в России политикам и брать на себя вот эти фразы, как будто они адресованы России", - подчеркнул Лукашенко.



Теги: Украина, Донбасс, война, Лукашенко, заявление
 
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