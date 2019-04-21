Первая смерть на выборах: в Тернопольской области на избирательном участке умер мужчина

В райцентре Козова Тернопольской области на избирательном участке, расположенном в помещении школы искусств, скончался 75-летний местный житель. Об этом сообщили в полиции области.

По данным правоохранителей, трагедия произошла около 10:00. Пожилой мужчина успел получить бюллетень и проголосовать. В полиции сообщили:

«Выйдя из кабинки, ему стало плохо. До приезда скорой домедицинскую помощь пенсионеру оказывал работник полиции, который нес службу на участке. Реанимационные мероприятия проводили медики, однако вернуть к жизни мужчину не удалось».

Причину смерти мужчины устанавливают эксперты. Сведения о происшествии внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

Источник : https://donpress.com