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Команда Зеленского раскрыла подробности предстоящей инаугурации президента

30.04.2019 16:38
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Команда Зеленского раскрыла подробности предстоящей инаугурации президента

В интервью «Украинской правде» сценарист «Квартала 95» Юрий Костюк рассказал, что команда Владимира Зеленского уважает процедуру инаугурации президента, однако готовят несколько «фишечек».

По словам Костюка, вся команда прибудет в Верховную Раду на присягу, передает donpress.com.

Он также сообщил, что после торжественного мероприятия в парламенте будет что-то еще, чего никогда не было на инаугурации президента.



Теги: Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, инаугурация, присяга, Верховная Рада
 
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