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Стало известно, когда построят стену на границе с Россией
Обустройство государственной границы между Украиной и Россией будет завершено до 2021 года. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, пишет ДонПресс.
По его словам, общая стоимость инженерно-технического обустройства украинско-российского участка границы составляет чуть более 4 миллиардов гривен.
«В течение 2015−2018 годов было выделено 1,3 миллиарда гривен, в 2019 году — уже более 60 млн грн. За эти средства почти завершены работы в Харьковской области (осталась система видеонаблюдения на отдельных участках), начаты работы в Луганской и Черниговской областях. Своими силами обустраиваем границу в Сумской области. Позже эта система органично дополнит систему „интеллектуальной границы“, о которой мы с вами сейчас говорим. Думаю, что до 2021 года мы закончим основные работы», — сообщил Цигикал.
Он также уточнил, что если финансирование будет поступать в объемах, предусмотренных планом, ГПСУ сможет завершить обозначение на местности всей границы до конца текущего года.
«Нас ограничивают только финансирование и наше законодательство».-резюмировал он.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, стена
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- Стало известно, когда построят стену на границе с Россией07:49
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