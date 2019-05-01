Стало известно, когда построят стену на границе с Россией

01.05.2019 07:49

Обустройство государственной границы между Украиной и Россией будет завершено до 2021 года. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, пишет ДонПресс.

По его словам, общая стоимость инженерно-технического обустройства украинско-российского участка границы составляет чуть более 4 миллиардов гривен.

«В течение 2015−2018 годов было выделено 1,3 миллиарда гривен, в 2019 году — уже более 60 млн грн. За эти средства почти завершены работы в Харьковской области (осталась система видеонаблюдения на отдельных участках), начаты работы в Луганской и Черниговской областях. Своими силами обустраиваем границу в Сумской области. Позже эта система органично дополнит систему „интеллектуальной границы“, о которой мы с вами сейчас говорим. Думаю, что до 2021 года мы закончим основные работы», — сообщил Цигикал.

Он также уточнил, что если финансирование будет поступать в объемах, предусмотренных планом, ГПСУ сможет завершить обозначение на местности всей границы до конца текущего года.

«Нас ограничивают только финансирование и наше законодательство».-резюмировал он.