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"Не будет ничего нового" - астролог озвучил прогноз по президентству Зеленского
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского 28 мая таит в себе большие риски.
Об этом рассказал астролог Александр Валентинович, передает from-ua.
«Здесь будет много загадок, неясности, неопределенности, зыбкости. Здесь будет двойное дно. Будет много разговоров ни о чем, много шума. Тактика будет мешать стратегии, каждый суслик будет на своем поле агроном», — заметил он.
Тут астролог добавил пояснение: «Есть такое понятие: тактика и стратегия. Тактика – это когда ротный командир решает вопросы, как правильно взять высоту, какими средствами и каким способом. А стратегия – это когда маршал Жуков и генералиссимус Сталин решают, куда двинуть фронт и когда начать наступление. Эти две концепции будут в жестком противоречии. Например, Жукова поставят командовать ротой, а капитана – фронтом».
Эксперт спрогнозировал, что в случае инаугурации Зеленского 28 мая «ментальная деятельность, конкретная деятельность, практичность и тактические вопросы будут в явном противоречии со стратегическими планами и с общими положениями».
Он сравнил эту ситуацию с битвой двух баранов над пропастью. «Каждый по-своему хорош, у каждого хорошее стадо, хорошие самки и так далее, но они бодаются. Мало того, они делают это над пропастью и очень плохо прислушиваются к окружающим. Каждое стадо говорит: отойдите от пропасти и решите всё спокойно, не рискуйте. Но те говорят: нет, мы будем бодаться».
Астролог также обратил внимание на то, что 28 мая будет Луна без курса. «Обычно о таких положениях астрологи говорят: не произойдет ничего нового относительно того, что уже есть. Это значит, ситуация будет развиваться в сторону старого или в сторону того, что уже существует».
Кроме того, если инаугурация будет назначена на 28 мая, то сценарий скорого возвращения Петра Порошенко в кресло президента получает «огромные шансы» на реализацию, предупредил астролог.
Теги: Украина, Донбасс, астролог, изменение, Порошенко, Зеленский
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