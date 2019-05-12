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В Instagram заработают торговые теги для покупок в соцсети
Об этом сообщается в блоге Instagram for Business.
Пользователь, который нажал на тег, попадет на страницу товара в самом приложении. Сейчас владельцы бизнеса могут размечать товары тегами, указывать в них информацию о продукте. Но если пользователь захочет купить товар, ему придется самостоятельно искать его на сайте.
Представители Instagram сообщают, что обновление позволит упростить процесс поиска и покупки товаров для пользователей, а для владельцев бизнеса - привлечь новую заинтересованную аудиторию.
Чтобы получить возможность размечать товары тегами, нужно подать заявку и присоединиться к Checkout Instagram - новой функции для шопинга в приложении, запущенной в марте 2019 года. Со следующей недели обновление будет доступно небольшой группе наиболее влиятельных бизнес-аккаунтов. Также в Instagram появится статистика, которая позволит отслеживать эффективность меток.
Теги: Донбасс, покупки, соцсети
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