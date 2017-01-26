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Покупки украинцев возьмут под колпак: кто под подозрением
Минфин форсирует процесс создания финансовой полиции. Она возьмет на себя функции налоговой милиции, которую депутаты «по ошибке» ликвидировали с 1 января, но будет иметь ряд новшеств, которые эксперты оценили как «опасный сигнал для бизнеса». Его ждут проверки по ночам из-за анонимок, а за получателями субсидий устроят слежку по всем фронтам, передают Вести.
Проект закона был подписан главой Минфина Александром Данилюком 16 января. Он должен был пройти рецензию комитета Кабмина по экономполитике и быть принятым на заседании правительства до февраля. «Сначала этому помешал форум в Давосе, потом — несогласованность. Документ так и не вынесли на заседание комитета 24 января», — сказал собеседник в Кабмине. В итоге документ подвисает до следующих заседаний.
Новая финполиция, согласно документу, получит свободный доступ к реестрам и базам госорганов. Она взаимодействует с НБУ, Госпогранслужбой, Фондом госимущества, Минюстом, Пенсионным фондом и другими контролирующими органами. То есть в руках новой структуры окажутся данные о счетах, покупках, финоперациях украинцев.
«Орган будет анализировать финансовую отчетность, выявлять в ней дыры и скрутки (занижение показателей налогообложения, фиктивные сделки и прочее). Если такое обнаружится, то по факту открывают уголовное производство и начинают проверку. Сотрудникам финполиции будет открыт полный доступ к декларациям, причем без дополнительной шифровки, и государственным реестрам — по движению активов в этих реестрах можно определить движение денежных масс. Если, к примеру, человеку присудили дорогостоящую недвижимость, а он не отобразил ее в декларации, то его после открытия уголовного производства пригласят для дачи показаний», — пояснил адвокат Егор Штокалов.
Но главное в другом. Расширенный доступ к реестрам и счетам ставит под угрозу рядовых украинцев, которые, получая зарплату в конверте, совершают крупные покупки. «По сути, если человек приобрел телевизор за 15 тыс. грн, а получает в месяц 3200 грн, — это уже станет поводом для того, чтобы подробно изучить все расходы и доходы, расспросить о его работодателе. Если гражданин пересылает деньги за страховку КАСКО, на покупку туфель или гаджета в интернет-магазине, оплачивает турпутевку, он автоматически попадает в поле зрения фискалов», — говорит юрист Иван Либерман.
По словам советника президента Ассоциации украинских банков Алексея Куща, будет действовать выборочный принцип получения информации по каждому случаю, где детективы должны будут указывать причину запроса, номер счета и период, за который они хотят получить информацию — сделать обобщенный запрос по району или конкретному дому они не могут. Но у финполиции появляются полномочия для проверки людей, получающих соцвыплаты.
«Если станет известно, что кто-то совершает дорогие покупки, но при этом пользуется субсидией, которая также относится к госсредствам, тогда полиция может провести расследование и выяснить, где у этого человека открыты счета и просмотреть его налоговую декларацию, после чего обратиться в банк и запросить информацию по всем его счетам», — сказал Кущ.
Проверку конкретного лица можно будет заказать и с помощью анонимки — такая норма тоже есть в законопроекте. «На Западе более 50% случаев выявления незаконных налоговых льгот и уклонения от налогов связаны с соседским стукачеством. Если вам известно, например, что ваш сосед сдает квартиру и не платит налоги, то у вас появится право на него заявить, и его обязаны будут проверить», — говорит Иван Либерман. Очевидно, что в Украине это станет довольно распространенным способом сведения счетов с неугодными. Кстати, проверки эти смогут проводить даже по ночам. Вдогонку к законопроекту Кабмин опубликовал постановление, которым хочет внедрить некие «инспекционные посещения», которые возможны теперь 24 часа в сутки. А их причиной могут быть некие обращения по поводу нарушения законодательства.
Важный момент — контроль над финполицией будет осуществлять Кабмин посредством Минфина (нынешняя налоговая милиция работает под руководством Госфискальной службы и ее шефа Романа Насирова). По словам собеседников «Вестей», знакомых с ситуацией, «разоружение» Романа Насирова (и его политического лобби — Виталия Хомутынника и «Видродження») — требование президента. Так, по словам нардепа Сергея Лещенко, «джентльменский набор» президента сегодня составляют СБУ, ГПУ, Госбюро расследований, НАПК и САП — шестым органом должна стать финполиция.
«Это своеобразная «матрешка» президента — концентрация максимальных властных полномочий накануне захода на второй круг президентских полномочий, — считает политтехнолог Андрей Золотарев. — Для Минфина и ГФС это внутривидовая борьба за полномочия и ресурсы. Минфин хочет обзавестись своим «карающим мечом», а происходит это на фоне активной кампании, которую ведут против фискального ведомства».
На деле же пострадают мелкий и средний бизнес. «Сейчас государство намеренно делает все, чтобы истребить нас как класс, оставив только свой, приближенный к власти бизнес. Вместо того, чтобы внедрять налоговые каникулы, стимулировать создание рабочих мест и давать льготные кредиты, нас давят налогами и проверками. Если раньше думали уходить в тень, то теперь будем просто закрываться», — говорит на правах анонимности один из владельцев сети небольших СТО.
Штат новой структуры будет сокращен до 2,5 тыс. человек (для сравнения: в налоговой милиции — свыше 5,5 тыс.), которые будут распределены по семи территориальным отделам. Сам коллектив обещают обновить. Согласно установленному ограничению, в новой структуре может работать до 25% от тех, кто в течение года работали в ГФС, МВД или СБУ следователями или оперативниками. Как минимум 70% штата будет укомплектовано новыми сотрудниками — их будут набирать по конкурсу.
Руководство полиции будет избираться на пять лет. Второй срок полномочий, согласно документу, не предусмотрен. Зарплаты сотрудников будут стартовать от 16 тыс. грн для детективов и инспекторов, а глава финполиции будет получать около 64 тыс. грн. Также сотрудники финполиции смогут без преград заходить в любое учреждение без решения суда и дополнительных разрешений, предъявив служебное удостоверение: им будут обязаны предоставить даже закрытую информацию. За отказ вас могут оштрафовать на 1700–3400 грн.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, украинцы, покупки
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