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Астролог рассказал, кого в оставшиеся дни мая ждет финансовый успех и удар по кошельку
Известный астролог Павел Глоба назвал несколько знаков Зодиака, которым в мае 2019 года будет сопутствовать удача в финансовой сфере, пишет pronedra.ru
По его словам, людей, родившихся под знаком Дев, в конце месяца ожидает успех в сфере финансов. Вместе с тем он предупреждает, что стоит избегать в мае непредвиденных расходов и не пускать деньги на ветер. Павел Глоба настоятельно рекомендует Девам делать накопления и правильно инвестировать средства.
Перед Львами в мае будет стоять цель, идя к которой они успешно преодолеют все препятствия. Причем одним из факторов станет выгодное знакомство. Не исключен неожиданный вариант дополнительного заработка, при этом важно не оставлять дела незавершенными и своевременно исправлять ошибки.
Павел Глоба говорит, что Стрельцов на работе будут ценить, коллеги будут спрашивать совета. При этом руководство по достоинству оценит ваши успехи, а вскоре должны прийти важные новости о повышении по службе, что положительно отразится на кошельке.
Вместе с тем астролог предупреждает, что Близнецы в мае 2019 они могут стать жертвой мошенников. В то же время при появлении возможности получить дополнительный заработок, не стоит отказываться от него.
По прогнозу Павла Глобы, финансовые проблемы будут и у Водолеев, однако в беде стоит ждать помощи от надежных друзей. Вместе с тем астролог предупреждает об опасности брать деньги в долг – потом их будет очень трудно отдавать. Он также порекомендовал заранее планировать свои расходы, а также потратить лишнюю сумму на себя.
И наконец людей, родившихся под знаком Весов в мае захлестнет кризис в финансовой сфере. Павел Глоба советует до конца мая как можно аккуратнее обращаться с финансами, чтобы не оказаться в трудной ситуации.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, астролог
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