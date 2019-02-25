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Цветочный гороскоп: Ваше растение-хранитель по дате рождения
Гороскоп - это не только о 12-ти знаках. Существует даже специальный цветочный гороскоп!
Все очень просто: каждый классический знак соответствует цветочному символу следующим образом, пишет lifter и Stiri Actuale.
Жимолость (21 марта - 20 апреля).
Этот цветок символизирует способность противостоять любым испытаниям. Уроженцы этого знака преуспевают и имеют все силы, чтобы достичь своей цели.
Мак (21 апреля - 21 мая).
Уроженцы знака - чувствительны и деликатны. Эти люди имеют художественные склонности, особенно к музыке, и любят все, что радует глаз.
Лаванда (22 мая - 21 июня).
Эти люди оказывают сильное влияние на других, вызывая восхищение и уважение. Еще одна их особенность - это креативность.
Ирис (22 июня - 22 июля).
Уроженцы этого знака - необычайно красивы и захватывают все внимание других. И это потому, что они могут похвастаться завидной интуицией, которая ведет их по жизни.
Подсолнух (22 июля - 22 августа).
Они умеют завоевывать людей, требуют уважения и восхищения, и способны привлечь внимание всех окружающих.
Колокольчик (23 августа - 22 сентября).
Веселье и харизма сопровождают этих людей по жизни. Они - чувствительны и яркие личности.
Роза (23 сентября - 22 октября).
Элегантность - главная особенность уроженцев этого знака, а также желание быть в центре внимания и эстетическое чувство.
Хризантема (23 октября - 21 ноября).
Это - сложные люди с большим потенциалом. Они всегда идут трудным путем, но достигают больших высот в жизни.
Нарцисс (22 ноября - 21 декабря).
Спокойные, веселые и оптимистичные люди, они полны энергии и всегда влюблены в жизнь. У них есть невообразимая сила, которая помогает положить конец всему плохому.
Гвоздика (22 декабря - 19 января).
Ответственность и решительность - это самые важные черты, определяющие этих людей. Их воля непоколебима, поэтому они готовы на все.
Орхидея (20 января - 18 февраля).
Люди, рожденные под этим знаком, чрезвычайно общительны и очень приятны в обществе. Они характеризуются любопытством и оригинальностью, создают собственный стиль.
Водяная лилия (19 февраля - 20 марта).
Самая большая особенность людей этого знака - стабильность. Они скрывают художественные таланты, духовные наклонности и любовь к природе. Они на 100% преданы своим близким.
Теги: Донбасс, гороскоп, цветок, День рождения
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