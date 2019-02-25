Цветочный гороскоп: Ваше растение-хранитель по дате рождения

25.02.2019 16:55

Гороскоп - это не только о 12-ти знаках. Существует даже специальный цветочный гороскоп!

Все очень просто: каждый классический знак соответствует цветочному символу следующим образом, пишет lifter и Stiri Actuale.

Жимолость (21 марта - 20 апреля).

Этот цветок символизирует способность противостоять любым испытаниям. Уроженцы этого знака преуспевают и имеют все силы, чтобы достичь своей цели.

Мак (21 апреля - 21 мая).

Уроженцы знака - чувствительны и деликатны. Эти люди имеют художественные склонности, особенно к музыке, и любят все, что радует глаз.

Лаванда (22 мая - 21 июня).

Эти люди оказывают сильное влияние на других, вызывая восхищение и уважение. Еще одна их особенность - это креативность.

Ирис (22 июня - 22 июля).

Уроженцы этого знака - необычайно красивы и захватывают все внимание других. И это потому, что они могут похвастаться завидной интуицией, которая ведет их по жизни.

Подсолнух (22 июля - 22 августа).

Они умеют завоевывать людей, требуют уважения и восхищения, и способны привлечь внимание всех окружающих.

Колокольчик (23 августа - 22 сентября).

Веселье и харизма сопровождают этих людей по жизни. Они - чувствительны и яркие личности.

Роза (23 сентября - 22 октября).

Элегантность - главная особенность уроженцев этого знака, а также желание быть в центре внимания и эстетическое чувство.

Хризантема (23 октября - 21 ноября).

Это - сложные люди с большим потенциалом. Они всегда идут трудным путем, но достигают больших высот в жизни.

Нарцисс (22 ноября - 21 декабря).

Спокойные, веселые и оптимистичные люди, они полны энергии и всегда влюблены в жизнь. У них есть невообразимая сила, которая помогает положить конец всему плохому.

Гвоздика (22 декабря - 19 января).

Ответственность и решительность - это самые важные черты, определяющие этих людей. Их воля непоколебима, поэтому они готовы на все.

Орхидея (20 января - 18 февраля).

Люди, рожденные под этим знаком, чрезвычайно общительны и очень приятны в обществе. Они характеризуются любопытством и оригинальностью, создают собственный стиль.

Водяная лилия (19 февраля - 20 марта).

Самая большая особенность людей этого знака - стабильность. Они скрывают художественные таланты, духовные наклонности и любовь к природе. Они на 100% преданы своим близким.