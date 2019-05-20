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Министр обороны Украины написал заявление об отставке
Министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
В рапорте Полторак написал, что выполняет требования закона и с уважением относится к конституционному праву Владимира Зеленского определиться с кандидатурой министра обороны, передает 112.
Ранее сегодня в отставку подал глава СБУ Василий Грицак.
Сегодня Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины, а назначение министра обороны входит в его компетенцию.
Степан Полторак возглавляет Министерство обороны Украины с 14 октября 2014 года. До этого он командовал Национальной гвардией, а еще ранее, но уже после Революции достоинства - Внутренними войсками до их расформирования.
13 октября 2018 года Полторак уволился из армии, выполняя требования закона о национальной безопасности. Норма о гражданском министре обороны прописана в законе о национальной безопасности. Согласно документу, со следующего года Министерство обороны должен возглавить гражданский министр, а должность главнокомандующего ВСУ - начальника генштаба разделят между двумя руководителями. Напомним, что Генеральный штаб возглавляет Виктор Муженко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, отставка, Министерство обороны
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