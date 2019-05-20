Министр обороны Украины написал заявление об отставке

20.05.2019 12:45

Министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В рапорте Полторак написал, что выполняет требования закона и с уважением относится к конституционному праву Владимира Зеленского определиться с кандидатурой министра обороны, передает 112.

Ранее сегодня в отставку подал глава СБУ Василий Грицак.

Сегодня Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины, а назначение министра обороны входит в его компетенцию.

Степан Полторак возглавляет Министерство обороны Украины с 14 октября 2014 года. До этого он командовал Национальной гвардией, а еще ранее, но уже после Революции достоинства - Внутренними войсками до их расформирования.

13 октября 2018 года Полторак уволился из армии, выполняя требования закона о национальной безопасности. Норма о гражданском министре обороны прописана в законе о национальной безопасности. Согласно документу, со следующего года Министерство обороны должен возглавить гражданский министр, а должность главнокомандующего ВСУ - начальника генштаба разделят между двумя руководителями. Напомним, что Генеральный штаб возглавляет Виктор Муженко.

Источник: https://from-ua.com