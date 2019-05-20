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Порошенко опять будет баллотироваться в президенты в 2024 году

20.05.2019 14:21
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Порошенко опять будет баллотироваться в президенты в 2024 году

В интервью немецкому изданию Die Welt бывший президент Украины Петр Порошенкозаявил, что не намерен покидать политику, и более того, через пять лет он опять намерен баллотироваться на наивысший государственный срок, передает replyua.net.

«Да, я остаюсь в политике и новому президенту я готов помогать советами, если он их потребует», - заявил бывший президент.

По словам Порошенко, он пойдет на выборы президента 2024, так как хочет укрепить достижения Украины, а из-за того, что хочет удержать власть.

«Я хочу помочь предотвратить то, чтобы мы не потеряли достигнутого, как это уже было 100 лет назад. Ценой, которую нам тогда пришлось заплатить за потерю своей независимости, геноцид украинцев во время Голодомора 1932-33 годов, это были опустошения во время Второй мировой войны и коммунистическая попытка погасить украинский патриотизм. С Божьей помощью мы не можем допустить подобного», - заявил экс-президент. В целом, он считает, что пять последних лет не прошли зря, и он горд своим президентством.



Теги: Донбасс, выборы президента, Порошенко
 
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