Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины

21.05.2019 15:37

В ближайшие семь лет в Украине будут реализованы большие реформы, а в стране пройдет настоящая война с олигархами, заявил известный астролог Влад Росс, передает Главред.

"Страна действительно превратится из олигархической модели в социальную, где каждый из нас сможет чувствовать себя человеком. Будет процветать и воскресать средний бизнес, то есть будет все больше людей со среднем достатком. И, наконец, начнется тенденция возвращения наших людей из-за границы", - прогнозирует он.

Астролог добавил, что у Украины есть шанс превратиться в большую аэрокосмическую державу.

"У нас будут самолеты, а не только сельскохозяйственная отрасль, где и дальше наша страна может процветать.

Поэтому в ближайшие семь лет украинская политика обновится. Практически все, кто раньше занимал видные и важные посты в парламенте по 20 лет - все они уйдут", - резюмировал Росс.