Портников поразил смелым прогнозом о Зеленском и будущем Украины в День Независимости

24.08.2019 20:25

Политолог Виталий Портников дал экспертную оценку перспективе развития Украины как самостоятельной сильной и независимой страны, несмотря на агрессию РФ и внутренние проблемы, отметив роль президента Владимира Зеленского, пишет Диалог.UA.

После президентских и парламентских выборов 2019 года тем украинцам, кто задумывается о будущем нашей государственности, стоит задаться не вопросом, когда Украина станет похожа на Польшу или Румынию, а вопросом, как нашей стране не повторить судьбу Боснии. Формально результаты выборов зафиксировали невиданное национальное единство вокруг фигуры бывшего комика Владимира Зеленского и спешно созданной под его имя виртуальной политической партии, контролирующей сегодня украинский парламент. Фактически социология констатирует, что спустя пять лет после начала войны с Россией украинские граждане все еще разделены по самому главному вопросу существования государства - отношению к бывшей метрополии и - самое главное - той цивилизации, которую она олицетворяет, «русскому миру». И хотя количество людей, которые хотели бы, чтобы самостоятельная Украина действительно существовала - и не в тени России и «русского мира» - постоянно возрастает, для многих из этих людей вопрос формирования самостоятельной украинской идентичности является вопросом вторичным по сравнению с вопросами экономического благосостояния и решением социальных проблем. Многие из этих людей по-прежнему воспринимают Украину как кормушку, а не как национальное убежище и совершенно не способны понять, что без четкого осознания самого смысла строительства государства оно превращается в мертворожденное дитя. А многим нашим соотечественникам вообще не нужно никакое государство, они воспринимают его как досадное препятствие, мешающее им жить. Да, эти люди не являются союзниками русского мира, но являются адептами украинского хутора - и готовы беззаботно жить при любой власти, которая установится на украинских землях. Собственно, как это и было тут на протяжении столетий. Украинцам необходимо, наконец, осознать, что так называемое «пассионарное меньшинство», которое регулярно выходит на улицы в критические для государства моменты, может само существование государства отстоять, но построить его не способно. Для строительства государства необходима воля всей политической нации и ее готовность к многолетнему самопожертвованию, иначе не бывает. Нужно реалистично оценить результаты голосований 2004 и 2014 годов, когда так называемые национал-демократические силы ненадолго побеждали. И понять, что в 2004 году мы были свидетелями не только национальных, но и социальных надежд на Виктора Ющенко как на спасителя нации и носителя некоей специфической украинской справедливости, которая, как известно, на каждом хуторе своя. А в 2014 году мы наблюдали редкостное единение патриотов с обиженными Россией соотечественниками. И когда градус напряжения стал снижаться, а обида утихать, немногочисленных патриотов оставили наедине с их вечными иллюзиями. Нужно понять, что Западу нужна стабильность на постсоветском пространстве, мирная и территориально целостная Украина и взаимодействие с Россией. Но цивилизационно самостоятельная Украина - нужна только самим украинцам (да и то далеко не всем). И если мирная и территориально целостная Украина станет стоячим болотом, на территории которого десятилетиями ничего не будет происходить - это никого не взволнует. А это означает, что Украину нужно строить повсюду, где это возможно. И строить в первую очередь для себя - только тогда она станет привлекательной для других, даже для попутчиков. Тем более, что мнение этих попутчиков, которые не имеют никаких реальных жизненных ориентиров, меняется так быстро, что к нему никогда не удастся приспособиться. Поэтому «приспосабливаться» нужно к Украине. Только к ней и к ее будущему. И действовать нужно только ради нее - даже тогда, когда большинству ее граждан на нее откровенно наплевать. Не нужно бояться оказываться в меньшинстве, не стоит угождать невзыскательной публике, мечущейся в поиске очередных мессий. Не нужно бояться краха - естественного и неизбежного результата любого популистского или коллаборационистского правления. Напротив, нужно научиться использовать последствия этого краха в интересах государственного строительства. В Украине нужно научиться жить без страха и уныния.