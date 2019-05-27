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Народный синоптик уточнил свой прогноз на лето 2019 года
По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, июнь и июль этого года принесут в Украину аномальную жару - температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов, пишет "Телеграф".
Июнь начнется с похолодания и кратковременных дождей, настоящая жара придет во второй декаде. Столбики термометров с 14-15 июня будут показывать выше 30 градусов тепла.
"Температура будет доходить до +29... +33 градусов. В июле температура будет такой же горячей", - прогнозирует Горбань.
В июле жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. Ее на два-три дня прервет незначительное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.
Аномальная жара начнет спадать лишь после первой половины августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19... +22 градусов и ниже, начнутся дожди.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, лето, прогноз погоды
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