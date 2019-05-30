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Грузия намерена обратиться к Украине с просьбой экстрадиции Саакашвили

30.05.2019 13:00
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Грузия намерена обратиться к Украине с просьбой экстрадиции Саакашвили

В Грузии считают, что необходимо снова поднять вопрос экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Украины на родину, сообщает «Грузия.Online».

Об этом журналистам рассказал грузинский депутат Нукри Кантария.

«Считаю абсолютно логичным, что когда человек находится в розыске, вновь должен быть поставлен вопрос его экстрадиции. Думаю, что так и должно произойти», — заявил парламентарий.

По словам еще одного депутата Акакия Зоидзе, грузинская прокуратура должна снова обратиться к Украине с требованием об экстрадиции Саакашвили.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Грузия, экстрадиция, Саакашвили
 
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