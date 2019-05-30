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Путин отказался от встречи с Зеленским: все подробности
Президент России Владимир Путин не намерен встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским 6 июня во Франции в рамках "нормандского формата". Российская сторона считает, что предмета для переговоров пока нет.
Об этом в эфире ObozTV рассказал украинский дипломат Василий Филипчук, комментируя визит в Киев министров иностранных дел Германии и Франции, запланированный на 30 мая.
Дипломат напомнил, что еще президент Петр Порошенко анонсировал в июне встречу "нормандской четверки", где будут подведены итоги пяти лет переговоров.
"Многочисленные источники подтверждали, что такая встреча действительно планировалась, но после выборов в Украине и победы Владимира Зеленского было несколько довольно противоречивых сигналов, будет встреча или нет, приглашают ли Зеленского. Насколько я понимаю, встреча отложилась, поскольку с российской стороны было четко заявлено, что на данный момент без четкого объяснения украинской стороной позиций относительно мирного урегулирования и выполнения Минских договоренностей... нет предмета для встречи", – объяснил он.
Как подчеркнул Филипчук, отказ от встречи – вызов для Украины, а также для Германии и Франции, которые являются гарантами мирного урегулирования.
"Цель министров иностранных дел Франции и Германии, которые планируют прибыть 30 мая, состоит в том, чтобы выяснить, какие же есть планы у украинского руководства относительно мирного урегулирования, какие идеи, какая переговорная команда. На все эти вопросы ответов пока нет. Цель встречи – понять, есть шанс провести встречу 6 июня или нет... Обязательства, зафиксированные в Минске, в дальнейшем остаются обязательствами Украины, и услышать от Зеленского, что он намерен в этом отношении делать и планирует ли делать вообще – основное задание", – заявил он.
При этом, по словам дипломата, приезд в Киев глав МИД Франции и Германии оставляет шансы на то, что встреча в Нормандии состоится.
Также Филипчук напомнил, что в Нормандию 6 июня планирует прибыть американский президент Дональд Трамп.
"Если бы удалось провести встречу в формате Трамп-Путин-Зеленский, это бы открыло новый интересный этап в урегулировании. Даже приобщить американского президента к "нормандскому формату" было бы уже огромным успехом. Но пока что это только надежды, конкретики мы не видим", – заключил он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, встреча, Зеленский
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