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Выплаты на детей: сколько будут получать украинки в декрете

30.05.2019 11:46
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Выплаты на детей: сколько будут получать украинки в декрете

В Украине выросли выплаты матерям по уходу за ребенком.

Об этом сообщили представители Министерства социальной политики Украины, передает Znaj.ua.

"Размер среднедневного пособия по беременности и родам вырос на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. За апрель составил 245,1 гривен", - сообщили в пресс-службе Фонда соцстрахования.

По данным ведомства, в январе-апреле соцвыплаты выросли на 25,6%.

Традиционно отпуск по беременности и родам длится 126 календарных дней. Таким образом, средняя сумма декретных составляет 30,9 тыс. грн.

В течение 4 месяцев 2019-го Фонд соцстрахования направил на финансирование помощи по беременности и родам 1,1 млрд грн.

В целом помощь по беременности и родам получают застрахованные граждане. Эти средства компенсируют потерю заработной платы за период отпуска в связи с беременностью и родами.

Кроме того, в декретный отпуск могут уйти не только матери, но и отец или бабушка, дедушка или другие близкие родственники.

С апреля в Украине ввели новые социальные выплаты многодетным семьям. На третьего и каждого последующего ребенка ежемесячно будут платить 1,7 тыс. грн. Деньги будут начислять на детей до 6 лет.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, выплата, декретный отпуск
 
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