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Кучма обрадовал прогнозом по обмену пленными между Украиной и Россией
Экс-президент украинского государства Леонид Кучма, являющийся представителем Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке нашей страны, убежден в том, что прогресс в вопросе обмена пленными будет достигнут.
Как передают корреспонденты replyua.net со ссылкой на украинский «Интерфакс», в среду, в Минске, после заседания ТКГ второй украинский лидер заявил журналистам: «Касательно обмена военнопленными, или незаконно удерживаемыми – я не могу сказать, что завтра будет принципиальное решение, однако я четко знаю то, что такие вопросы начнут скоро решаться. В частности, я говорю о том, к примеру, сколько на сколько, и так далее».
Согласно словам Леонида Кучмы, на заседании Трехсторонней контактной группы также поднимался вопрос на счет пленных украинских моряков, которых незаконно захватили бойцы ФСБ в водах Керченского пролива. Он отметил: «Я тоже убежден в том, что и в этом вопросе будут продвижки». Напомним, ранее сегодня мы уже сообщали, что в столице Республики Беларусь между белорусским лидером и бывшим президентом украинского государства Александром Лукашенко и Леонидом Кучмой соответственно состоялись переговоры.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Кучма
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