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Филарет решился на церковный раскол, сделано заявление: «Все решится 20 июня»
Почетный патриарх Филарет заявил, что не принимает Томос и планирует официально восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата.
С таким громким заявлением Филарет выступил перед началом форума «За Украинскую Православную Церковь! За Киевский Патриархат!», сообщает Политека.
По словам Филарета, он не принимает Томос, так как не ознакомился с его содержанием перед его выдачей Украине.
«Этот Томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержания Томоса, который нам дали. Если бы мы знали смысл, то 15 декабря то не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую. Московский патриархат служит интересам Москвы, ПЦУ служит грекам. А кто будет служить Украине?», — поинтересовался почетный патриарх.
В связи с этим он решил добиться восстановления УПЦ КП. Для этого Филарет созывает поместный православный Собор.
«Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня», — объявил почетный патриарх.
Стоит отметить, что в соответствии с уставом ПЦУ, Филарет не имеет права созывать такой собор, так как это может делать только предстоятель церкви, митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний.
Теги: Украина, Донбасс, церковь, Филарет, раскол
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