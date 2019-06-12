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Зеленский не исключает введение двухпалатного парламента

12.06.2019 13:15
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Зеленский не исключает введение двухпалатного парламента

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский не исключает введение в стране двухпалатного парламента.

По словам Стефанчука, смешанная система выборов является большой бедой украинского парламента. Он уточнил:

«В Украине она себя не оправдала… Эту проблему можно было решить путем введения двухпалатного парламента, и такое решение было поддержано на референдуме 2000 года… Это один из возможных вариантов, который мы будем рассматривать. Мы не готовы сегодня игнорировать мнение граждан, высказанное в 2000 году».

Кроме того, Стефанчук уточнил, что переформатирование парламента не произойдет в ближайшее время.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, парламент, Верховная Рада, Зеленский
 
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