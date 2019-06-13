В США заговорили о поставках в Украину смертоносных ракет «земля-воздух»

13.06.2019 08:03

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки заговорили о том, что Вашингтону могут разрешить поставлять в Украину ракеты «земля-воздух».

Как информирует replyua.net со ссылкой на аккаунт в Телеграм «Холодная война», в 2018 году после проведения внутренних дебатов, которые длились на протяжении нескольких лет, американский лидер Дональд Трамп принял решение поставлять Киеву современные противотанковые ракеты «Джавелин».



В сообщении говорится, что в это же время определенные влиятельные лица заявили о своих опасениях, которые связаны с тем, что данный шаг может привлечь агрессивное внимание со стороны Москвы на Соединенные Штаты Америки. Также отмечается, что теперь же политики из США намерены одобрить законопроект, согласно которому можно будет предоставлять разрешение на поставку ракет «земля-воздух» в Украину.



В сообщении также отмечается: «Такие усилия приняли форму поправки к закону о финансировании министерства обороны. Поправка исключает действующее положение, которое запрещает продажу такого рода ракет, называемых переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК)». Известно, что окончательное решение будет зависеть от многих ведомств американского правительства, в частности и от Пентагона.