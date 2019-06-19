Курт Волкер в ближайшее время намерен посетить Киев

19.06.2019 12:46

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в ближайшее время намерен приехать в Киев. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я надеюсь, что смогу осуществить еще один визит в Украину в течение нескольких ближайших недель перед визитом Зеленского в Белый дом», — написал Волкер.

Также спецпредставитель напомнил, что президент Трамп направил украинскому лидеру письменное приглашение посетить Вашингтон.

«Мы надеемся, это произойдет уже скоро», — написал Курт Волкер

Источник: https://donpress.com