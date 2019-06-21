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Пограничники не пустили в Украину "фанатов ДНР" из Ирландии
Пограничники не пропустили в Украину двух граждан Ирландии с георгиевскими лентами, которые в аэропорту выкрикивали: "ДНР - вперед!", сообщает LB.ua.
"20 июня рейсом из Дублина в аэропорт "Борисполь" прибыли два гражданина Ирландии 1998 и 1997 годов рождения. Во время беседы с иностранцами пограничники установили, что мужчины прилетели в Украину с туристической целью. Один из них был в футболке с национальной символикой России. Он сообщил, что якобы планирует посетить свою девушку, гражданку Украины, с которой, как выяснилось, обратной связи у него нет. Кроме того, со слов иностранца выяснилось, что накануне он находился в России", - говорится в сообщении.
Также у обоих мужчин отсутствовали обратные билеты.
"Во время посадки самолета эти пассажиры достали символику РФ и георгиевские ленты и выкрикивали: "ДНР - вперед!". Впоследствии при осмотре багажа ирландцев пограничники в их вещах обнаружили предметы, носящие пропагандистский и провокационный характер, в частности, национальную символику РФ и георгиевские ленты", - сообщили пограничники.
Ирландцев в Украину не пустили, им проставлен запрет въезда в страну сроком на три года.
Теги: Донбасс, Ирландия, Борисполь, туристы, Госпогранслужба
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