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Путин нашел новую лазейку в Украину, обнародован план: «жизнь человека ничего не стоит»
Президент России Владимир Путин активацией военных действий на Донбассе и раздачей паспортов в «Л/ДНР» пытается проверить новую украинскую власть.
Об этом рассказал американский офицер Гарри Табах, пишет Апостроф.
«Так он проверяет новую украинскую власть, насколько он может ими манипулировать. Было видно, что российская сторона пытается влиять на выборы в Украине. Не потому, что Кремль хотел победы Порошенко или Зеленского. Нет, просто Путин хочет внести раздор, расколоть общество. В США это получилось, когда Трамп пришел к власти — он расколол наше общество на две полярные части. То же самое Путин пытается сделать у вас: он играется и там, и сям, чтобы Украина развалилась на несколько частей, и тут будет гражданская война до того, как это будет в России», — сказал эксперт.
По его словам, это поможет Путину консолидировать Россию и удержаться при власти.
«Он будет говорить: вы хотите, как в Украине?» – говорит он.
Также эксперт отмечает, что военного сценария на Донбассе можно избежать только в одном случае – когда Украина обзаведется армией и оружием современного образца.
«Украинское военное развитие не изолировано. Сюда многие западные страны хотят инвестировать, хотят помочь создать современную украинскую армию с современным оружием, с профессиональными солдатами. А это очень опасно для России. Не потому, что они боятся проиграть или потерять живую силу — человеческая жизнь для них ничего не стоит.
Но они не захотят, чтобы весь мир увидел, что украинское оружие сильнее российского, что теперь не маленькая советская армия пытается противостоять большой советской армии, а то, что маленькая израильская армия может уничтожить семь арабских армий просто потому, что у них профессиональные военные и оружие сильнее. Вот почему очень важно сегодня для Украины иметь современную армию и современное оружие», — добавил экс-представитель НАТО в России.
Источник : https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, Путин, план
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