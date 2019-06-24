Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине под запретом оказались популярные препараты от аллергии

24.06.2019 15:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине под запретом оказались популярные препараты от аллергии

Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла решение запретить все серии антигистаминного препарата Acatar acti-tabs, производства Польши.

Причиной для принятия такого решения стало выявление незарегистрированной серии U 1 706 302 на территории Украины, согласно информации от Госслужбы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Донецкой области.

Препарат Acatar acti-tabs также может быть использован в случаях аллергического ринита и отека слизистой оболочки носа.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, аллергия, запрет, лекарства
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх