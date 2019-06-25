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"Черные" трансплантологи из Казахстана зарабатывали на почках украинцев по 150 тысяч долларов
В Казахстане задержали группу лиц, которых подозревают в торговле органами. 20 человек, которые продали свои почки – граждане Украины. На одном органе "черные трансплантологи" зарабатывали до 150 тысяч долларов. Об этом рассказал заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, пишет Сегодня.
По его словам, работники полиции Республики Казахстан по согласованию с Генеральной прокуратурой Украины проводят необходимые действия по уголовному производству, возбужденному по факту торговли органами. В Казахстане по данному уголовному производству арестованы несколько человек, один из них – врач-трансплантолог.
20 человек, которые продали свои почки – украинцы. Каждый из них за свою почку получал от 10 до 15 тысяч долларов, а тот, кто приобрел эту почку, платил до 150 тысяч долларов.
Один из допрошенных украинцев рассказал, что свою почку он продал, чтобы заплатить за проведение операции его онкобольной жены, второй – просто, чтобы жить.
"И эти наши несчастные граждане – простые поставщики органов, а вообще за всем этим стоит международная организованная преступность, которая наживается на человеческом горе. Очень жаль, что наши граждане Украины становятся поставщиками органов", – добавил Вячеслав Аброськин.
Теги: Донбасс, Казахстан, почки, продажа, украинец
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