Со следующего года в Украинской армии начнется введение стандартов и процедур НАТО - Зеленский

26.06.2019 19:49

Владимир Зеленский объяснил в ходе встречи с главкомом ВСУ Русланом Хомчаком, как будут реформироваться Вооруженные силы Украины. В частности, глава государства заявил, что уже со следующего года в ВСУ начнут внедрять стандарты и процедуры Североатлантического альянса, сообщает replyua.net.



Владимир Зеленский рассказал в ходе встречи с Русланом Хомчаком, как будет осуществляться реформирование украинской армии. По словам президента, уже в следующем году в ВСУ начнут внедрять стандарты и процедуры Североатлантического альянса. Одновременно с этим президент указал на необходимость не только повышения заработной платы военнослужащих, но и престижности военной службы в целом.



Зеленский подчеркнул, что работа по внедрению стандартов и процедур НАТО должна быть реальной. Следует делать реальные шаги, направленные на реформирование украинской армии в соответствии со стандартами НАТО. При этом важно помнить, что главной ценностью является человек. Чтобы повысить престижность военной службы в стране, военнослужащим следует создать все необходимые условия. Это не только высокие зарплаты, но и серьезная социальная поддержка со стороны государства, в том числе, и обеспечение жильем. Читайте также: В Раде нового созыва вряд ли будет однопартийное большинство - политолог.