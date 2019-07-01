Избирательное равенство. Какие места в партийных списках отвели женщинам?

01.07.2019 15:49

21 июля в Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. Центральная избирательная комиссия уже закончила регистрацию кандидатов и обнародовала окончательные партийные списки. В них много новых лиц и, что немаловажно, значительно больше женщин. Центр общественного мониторинга и контроля проанализировал первые десятки ключевых политических партий на соблюдение гендерного баланса.





Гендерные квоты в Раде

Верховная Рада восьмого созыва, полномочия которой истекают в июле, имеет в своем составе наибольшее количество женщин за всю независимость Украины, а именно – 51 депутатку. Однако это лишь 12% от общего числа членов парламента, что является одним из самых низких показателей среди европейских стран. Для сравнения: средний показатель представительства женщин в национальных парламентах стран ЕС составляет 25%.

Чтобы исправить ситуацию, накануне досрочных выборов активисты и правозащитники призвали лидеров политических партий формировать списки с учетом 30% гендерной квоты. Именно такая норма прописана в избирательном законодательстве, но за ее невыполнение нет никаких санкций. Поэтому включение женщин в партийные списки остается на усмотрение политических лидеров.

«Когда мы говорим о квотах, мы говорим о выравнивании возможностей, потому что исторически в парламент проходили только мужчины, и у женщин шансов не было. Поэтому это сейчас один из лучших инструментов для привлечения женщин. Зачем женщин? Потому что это позволяет привлечь другой взгляд на проблемы, возможность обратить внимание властей на проблемы, которые ранее находились в тени», – уверяет экспертка по недискриминации Центра прав человека ZMINA Ирина Виртосу.

Следует заметить, что в действующем парламенте единственная партия, которая уже превышает предложенную гендерную квоту, это – «Самопомощь». В политической силе более 36% женщин. Немного не хватает до соблюдения квоты партии «Батькивщина», которая имеет 26% женщин от общего состава фракции.

Идя на досрочные парламентские выборы, немало партий подчеркивали важность увеличения участия женщин в политике. Удалось ли им это воплотить, можно увидеть в финальных партийных списках.

Математика первой десятки

По последним социологическим данным, в парламент следующего созыва скорее всего проходят пять партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос». Приближаются к проходному барьеру в 5% партии «Гражданская позиция» и «Сила и честь».

В первой десятке фаворита избирательной гонки партии «Слуга народа» три женщины и семь мужчин. Третье место избирательного списка заняла экспертка по вопросам судебной реформы Ирина Венедиктова, пятый номер получила антикоррупционная активистка Галина Янченко, восьмая – экспертка «Центра противодействия коррупции» Анастасия Красносельская.

На одну женщину больше в первой десятке партии «Европейская солидарность» во главе с экс-президентом Петром Порошенко. Третья в списке вице-спикерка Ирина Геращенко, пятая – певица и общественная активистка София Федина, седьмая – известная волонтерша и основательница «Госпитальеров» Яна Зинкевич. Десятое место занимает вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В партии «Батькивщина», кроме лидера Юлии Тимошенко, пятый номер имеет действующая депутат Елена Кондратюк. Только одна женщина в первой десятке «Оппозиционной платформы – За жизнь». Это действующая депутат Наталия Королевская.

Наиболее гендерно сбалансированной является партия Святослава Вакарчука «Голос». В первой десятке: 5 женщин и 5 мужчин. Вторым номером идет бывшая заместитель министра экономики Юлия Клименко, третьим – председатель IT-компании «Ring Ukraine» Кира Рудик, пятым номером – активистка «Центра противодействия коррупции» Александра Устинова. Девятую и десятую позиции занимают общественная активистка Соломия Бобровская и экс-заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

Больше женщин только в партии «Самопомощь». В первой десятке списка их шесть. Более того, в первой пятерке только один мужчина – лидер Андрей Садовой.

Что касается других партий, находящихся на грани проходного барьера, то женщины там в меньшинстве. «Сила и честь» Игоря Смешко выдвигает трех кандидаток в депутаты, «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – только одну женщину. Совсем нет женщин в первой десятке партии «Свобода».

Эксперты отмечают, что, несмотря на отсутствие паритета в большинстве партийных списков, кандидаток в Раду значительно больше, чем прошлые годы.

«Если государство хочет быть успешным, а общество – демократическим, необходимо принципиально исходить из позиций взаимоуважения и равенства на всех этапах принятия решений. Особенно это должно учитываться, когда мы говорим о формировании нового созыва законодательного органа – парламента», – отмечает эксперт Украинского института по правам человека Богдан Крикливенко.

Политикам и избирателям стоит помнить, что соблюдение равных прав и возможностей женщин и мужчин – это фундамент демократического государства, которое мы сегодня строим.

Центр громадського моніторингу та контролю