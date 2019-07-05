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«Ці руки нічого не крали!» Силовики пришли за Ющенко, готовится арест
05.07.2019 13:10
Следователь Генеральной прокуратуры просит суд наложить арест на имущество экс-президента Виктора Ющенко, передает from-ua.
По его словам, речь идет, в частности, о недвижимости бывшего главы государства, перечень которого довольно большой.
«Следователь подал соответствующее ходатайство», — рассказал собеседник.
Как отмечается, оно будет рассмотрено в Печерском суде, однако, когда именно, не уточняется.
Напомним, ранее в Генеральной прокуратуре заявили, что подозревают Виктора Ющенко в растрате имущества на общую сумму 540 млн гривен и пособничестве Виктору Януковичу в завладении резиденцией Межигорье.
Теги: Донбасс, арест, силовики, Ющенко
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