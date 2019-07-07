Рева рассказал, кому в июле не повысили пенсии, и что делать

07.07.2019 12:32

Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что в июле 2019 года размеры пенсий государственным служащим не будут пересматривать в связи с отменой нормы закона о специальных пенсиях в 2015 году.



Министр также подчеркнул, что все остальные граждане Украины, которые получали небольшую зарплату и при этом имеют большой трудовой стаж, с 1 июля начали получать уже повышенные пенсии. Речь идет о женщинах, которые имеют стаж более 30 лет, и о мужчинах со стажем более 35 лет. Теперь их пенсия будет составлять от 2 тысяч гривен.



По словам Андрея Ревы, пенсии в Украине назначаются согласно единому закону» Об общеобязательном пенсионном страховании». При этом около 85% бывших госслужащих уже получают специальную пенсию на общих основаниях, которая в дальнейшем будет индексироваться.



«Если ранее назначенная пенсия по нормам закона «О государственной службе» будет меньше, чем пенсия в соответствии с нормами общего закона, то люди могут перейти на эту пенсию, а дальше она будет индексироваться в соответствии с общими нормами. Около 85% бывших государственных служащих уже перешли на новый расчет пенсий», — пояснил министр соцполитики Андрей Рева.



Как известно, в результате индексации с 1 марта 2019 года пенсии повысили 8,972 миллионам пенсионеров с 10,2 млн. С учетом единовременной выплаты в 2,4 тысячи гривен в среднем пенсии повысили на 500 гривен. В целом за последние полтора года пенсионные выплаты в Украине увеличивались и для военных пенсионеров, и для представителей «вредных» и опасных профессий.



Источник: antikor.com.ua