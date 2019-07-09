В Украину идет затяжное похолодание

09.07.2019 16:00

Синоптик Наталья Диденко предупредила о затяжном похолодании в большинстве областей Украины, сообщает РБК-Украина.

Она отметила, что ближайшей ночью температура воздуха опустится до +7 +14 градусов. Днем немного потеплеет. Ожидается +17 +24 градуса.

"Это практически сентябрьская свежесть среди июля еще продлится долго в Украине, на жару не рассчитывайте... Но теплее погода еще, конечно, будет. Ведь - лето!" - написала синоптик.