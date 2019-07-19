Зеленский может объявить тотальную мобилизацию и начать наступление на Донбассе, – советник президента. ВИДЕО

19.07.2019 22:35

У Зеленского заявили, что президент планирует объявить всеобщую мобилизацию и начать наступление на Донбассе

Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что глава государства может объявить тотальную мобилизацию и отдать армии приказ наступать на Донбассе. Об этом сообщает from-ua.

«Владимир Зеленский – человек очень решительный. Если будет необходимо, он даст приказ о всеобщей мобилизации, о том, чтобы защищаться до конца, держаться за каждую пядь земли – да. Для него, конечно, человеческая жизнь очень много значит. Но есть вещи, которые стоят больше», – сообщил Потураев.

Он также добавил, что может сложиться и другая ситуация, при которой Владимир Зеленский отправит ВСУ в наступление.

«Если будет ситуация, при которой будет необходимо двинуться вперед и будет необходимо отдать такой приказ – он его отдаст», – заверил советник президента.