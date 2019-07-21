Удержится ли у власти Кличко: ответ астролога

21.07.2019 13:20

19 июля свой день рождения отмечает киевский мэр Виталий Кличко. Астролог Влад Росс составил гороскоп для политика.

"Если судить по гороскопу Кличко, то он пребывает в зените славы, на самой вершине. Ему будет фартить в этом году. Но – ему лично, а не его политической силе. В доме партии как раз у него расположилась планета Марс, а это – планета сложных ситуаций и противоречий. Кличко будет сложно добиться каких-либо политических успехов с его партией УДАР. Чтобы исправить положение, ему стоит задуматься над проведением ребрендинга его политической силы и осуществить это", - сказал он в комментарии Главреду.

По его словам, Виталий Кличко удержится у власти.

договориться, о чем свидетельствует Юпитер в благоприятном аспекте к Меркурию. Потому, по моим прогнозам, Кличко сумеет найти общий язык и сработаться с новой властью. Кроме того, звезды сулят Виталию Кличко финансы и успех. В доме денег в его гороскопе расположился Юпитер, что будет благоприятствовать большим достижениям на должности мэра Киева", - отметил эксперт.

Что касается семейной жизни Виталия Кличко, то, по прогнозу, в этом плане у него все будет стабильно и спокойно. "Никаких разводов и скандалов в его жизни точно не будет в ближайшее время", - заявил он.

"Единственное – возможны какие-то тайные мимолетные любовные похождения, которые могут случиться в заграничных поездках. Поскольку в его годовом соляре, который "включится" в день рождения, Венера – планета любви – находится в доме заграницы. Но это не будет иметь негативных последствий для него и его семьи", - резюмировал астролог.

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