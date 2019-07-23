- "Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта 21:08
- Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»20:11
- Соцсети взорвало "теплое" фото Зеленского с Богданом после победы на выборах в Раду19:52
- «Они контролируют только нашу сторону»: Притула рассказал, как ОБСЕ помогают террористам «Л/ДНР». ВИДЕО19:34
- "У вас громадянство "ДНР"?" Українець загнав у кут депутата Держдуми питанням про війну 19:10
- Кто будет "зеленым" премьером Украины: источники назвали главного претендента18:25
- Украинские компании-кинопрокатчики работают на Россию – крупное дело СБУ17:50
- "Укрзализныця" готовит повышение штрафов для "зайцев" почти в 30 раз16:53
- Дело Шеремета: Зеленский слушает силовиков о расследовании убийства15:32
- "Последние выборы в истории", - Жириновский сделал очередной бредовый прогноз по Украине15:09
"Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта
Президента Владимира Зеленского обвинили в некорректном и невежливом обращении с сотрудниками СМИ, в частности в фамильярности по отношению к журналисту Михаилу Ткачу. Журналист Михаил Ткач рассказал о неподобающем, по его мнению, поведении главы государства Владимира Зеленского на пресс-конференции. Сообщении об инциденте появилось на личной странице журналиста в Facebook, пишет Диалог.UA.
"Кто-то наверное забыл как требовал у Порошенко уважения на стадионе", - прокомментировал Ткач словесную перепалку с с Зеленским. В частности сотрудник СМИ приводит диалог с президентом Украины, который состоялся в Офисе президента, дословно: Зеленский: Где этот мальчик? Я: Я журналист, а не мальчик. Зеленский: А журналист что не может быть мальчиком? Я: Парнем может. Мальчиком - нет. Зеленский: Ну хорошо. Как к Вам обращаться? Я: Михаил меня зовут, Владимир Александрович.
Теги: Донбасс, мальчик, журналист, Зеленский
- Впервые за 5 лет: в поселке под Донецким аэропортом начались ремонтные работы21:28
- «Современнее, чем в Чернобыле»: в соцсети раскритиковали аттракционы парка Щербакова в Донецке20:49
- В Мариуполе члены избирательных комиссий пришли за деньгами в офис Оппоблока20:28
- «Они контролируют только нашу сторону»: Притула рассказал, как ОБСЕ помогают террористам «Л/ДНР». ВИДЕО19:34
- «Здесь не Россия»: Ходаковский жестко обратился к членам НВФ19:00
- В оккупированном Донецке дети рекламируют странный продукт18:09
- Особый статус «Л-ДНР»: У Зеленского рассказали о его судьбе17:31
- В ОРДО назвали число жителей «республики», получивших паспорта РФ17:13
- "Сепарня надолго запомнит зиму и лето 2019", - кадры уничтожения позиций "ДНР" у Авдеевки попали в Сеть16:32
- Боевики «ДНР» продолжают минировать дороги противотанковыми минами16:08
- Впервые за 5 лет: в поселке под Донецким аэропортом начались ремонтные работы21:28
- "Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта 21:08
- «Современнее, чем в Чернобыле»: в соцсети раскритиковали аттракционы парка Щербакова в Донецке20:49
- В Мариуполе члены избирательных комиссий пришли за деньгами в офис Оппоблока20:28
- Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»20:11
- Соцсети взорвало "теплое" фото Зеленского с Богданом после победы на выборах в Раду19:52
- «Они контролируют только нашу сторону»: Притула рассказал, как ОБСЕ помогают террористам «Л/ДНР». ВИДЕО19:34
- "У вас громадянство "ДНР"?" Українець загнав у кут депутата Держдуми питанням про війну 19:10
- «Здесь не Россия»: Ходаковский жестко обратился к членам НВФ19:00
- Кто будет "зеленым" премьером Украины: источники назвали главного претендента18:25
- Медики нашли самое эффективное средство от рака12:53
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Енергоефективність у кредит. Що варто знати?10:35
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера09:32
- Рыба полезней мяса: учёные привели аргументы21:40
- Этот фрукт помогает избавиться от бессонницы13:02
- Сексологи назвали вещи, которые никто не может вас заставить делать в постели07:20
- Развенчан популярный миф о влиянии кофе на рак22:40
- В Украине запретили продажу популярных витаминов22:03
- Врач рассказал, как загорать без ущерба для здоровья12:20
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания