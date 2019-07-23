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"Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта

23.07.2019 21:08
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"Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта

Президента Владимира Зеленского обвинили в некорректном и невежливом обращении с сотрудниками СМИ, в частности в фамильярности по отношению к журналисту Михаилу Ткачу. Журналист Михаил Ткач рассказал о неподобающем, по его мнению, поведении главы государства Владимира Зеленского на пресс-конференции. Сообщении об инциденте появилось на личной странице журналиста в Facebook, пишет Диалог.UA.
"Кто-то наверное забыл как требовал у Порошенко уважения на стадионе", - прокомментировал Ткач словесную перепалку с с Зеленским. В частности сотрудник СМИ приводит диалог с президентом Украины, который состоялся в Офисе президента, дословно: Зеленский: Где этот мальчик? Я: Я журналист, а не мальчик. Зеленский: А журналист что не может быть мальчиком? Я: Парнем может. Мальчиком - нет. Зеленский: Ну хорошо. Как к Вам обращаться? Я: Михаил меня зовут, Владимир Александрович.



Теги: Донбасс, мальчик, журналист, Зеленский
 
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