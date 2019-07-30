- Это геноцид. За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Шокирующие цифры 5-летки Порошенко12:08
- В Украине скончался «выдающийся мастер шпионажа»10:32
- У Зеленского анонсировали создание крупнейшего всемирного русскоязычного телеканала09:40
- Гороскоп на 30 июля: романтические волны у Весов и воспоминания у Рыб07:49
- 3,2 млн украинцев трудоспособного возраста на заработках за границей22:40
- Правозащитники: «На КПП "ДНР" задержали гражданку Украины»21:02
- «Я вам могу открыть тайну». Меркель показали сериал «Слуга народа»19:58
- Боец Нацгвардии выстрелил себе в голову в здании суда в Одессе19:42
- У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление18:57
- Украинского туриста убили во время восхождения на известную вершину18:40
Это геноцид. За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Шокирующие цифры 5-летки Порошенко
Под жесточайшим соком пропаганды о реформах и «мы йдемо своим шляхом» нас в буквальном смысле этого слова просто уничтожали.
Официальные цифры!
За 5 лет в Украине уничтожено 2, 7 миллиона пенсионеров. Это те люди которые попросту не выдержали реформ Порошенко. Это те люди, которым не хватило на лечения и нормальные продукты.
Отметим, что за 5 лет правления режима Порошенко погибло больше пенсионеров чем за 30 лет до этого.
За 5 лет из Украины выехали 12 миллионов украинцев. По плану украинофоба Порошенко и его военных преступников, украинцев должны заменить беженцы из стран ближнего востока, которые сейчас кочуют по Европе.
За 5 лет в Украине появились 4 миллиона внутренних переселенцев, о которых просто забыли.
За 5 лет уровень преступности в стране вырос на 10.000%. Новость об убийстве уже даже не новость. Люди перестали реагировать на убийства и реагируют на это как на норму. В сутки в Украине происходит более 140 убийств по всей стране.
За 5 лет Украина стала самой коррумпированной страной Европы в которой самые богатые чиновники, прокуроры, судьи и Президент.
По сути есть нищий народ и богатейшая власть. Средний класс уничтожен полностью.
За 5 лет ООН официально отнесла Украину к голодающим странам.
За 5 лет Порошенко поднял свой доход в 126 раз. За 5 лет Ахметов поднял свой доход на 5 миллиардов.
За 5 лет каждый депутат БПП и каждый депутат Народного Фронта задекларировал минимум миллион!
За эти же 5 лет погибло более 13 тысяч украинцев по официальным данным и более 30.000 если считать жертв с обеих сторон.
За 5 лет более 400.000 украинцев получили ранения.
За 5 лет каждая вторая семья признается, что не хватает на нормальные продукты европейского качества.
За 5 лет погибло более 140 журналистов, сотни проукраинских активистов. В большинстве случаев в убийствах замешана сама власть. Чего стоит убийство Гандзюк, Шеремета, Бузины и других. Официально признано, что к убийствам этих людей причастна власть.
За 5 лет уничтожено тысячи гектаров Закарпатского леса.
За 5 лет не посажен ни один высокопоставленный чиновник, прокурор, судья, депутат. НИ ОДИН! В это же время тюрьмы ломятся от патриотов, волонтеров, воинов АТО, журналистов которые имеют не такую позицию как у Порошенко. Официально сейчас в тюрьмах находится 5.000 воинов АТО. Более 400 журналистов находятся под следствием по политическим статьям.
За 5 лет уровень инфляции вырос на 152%.
За 5 лет цены на коммунальные услуги выросли в 10 раз. Это при том, что украинцы платят в 10 раз дороже за тот же свет, который Ахметов продавал Украине и при Януковиче, за тот же газ который Россия продавала Украине и при Януковиче.
За 5 лет 87% украинцев находятся за гранью бедности и это официальные цифры.
За 5 лет смертность в несколько раз превышает рождаемость.
За эти же 5 лет Петр Порошенко стал богаче в 82 раза!
Вот она настоящая правда реформ украинофоба и военного преступника Петра Порошенко.
Юристы отмечают, что сейчас главное не дать сбежать Петру Порошенко и судить его по всей справедливости Закона.
Источник: elise.
Теги: Донбасс, пенсионер, уничтожение, геноцид, Порошенко
- "Сократят в разы": пенсионерам подготовили горькую пилюлю
- Как пенсионерам-переселенцам не попасться на уловки мошенников
- Известному аферисту, обманувшему пенсионеров на 14 миллионов, добавили к сроку ещё два года
- В Донбассе задержана мошенница, обиравшая пенсионеров
- Доллар ползет вверх
- Грабителей пенсионерок поймали "на горячем"
- «Спасателей нет, платят мало»: в сети назвали зарплаты шахтеров в ОРДЛО12:32
- Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ через свои блокпосты11:49
- Перемирие на Донбассе рухнуло: РФ расстреляла позиции ВСУ из огнеметов и минометов - ранен боец ООС11:28
- В Снежном горел «1-й Республиканский супермаркет»10:51
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС: Меньше всего автомобилей на КПВВ «Гнутово»09:30
- В зоне ООС боец ВСУ подорвался на мине09:10
- Российские СМИ в "ДНР" пообщались с братом главы Донецкой облгосадминистрации09:07
- Пушилин открыл новое здание «миграционной службы», которое ранее принадлежало банку «Аваль»08:31
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: боец ВСУ ранен08:08
- Экс-сотрудник "прокуратуры ДНР" Лукьяненко раскрыл сенсационную информацию о боевиках в эфире украинского ТВ07:28
- «Спасателей нет, платят мало»: в сети назвали зарплаты шахтеров в ОРДЛО12:32
- Это геноцид. За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Шокирующие цифры 5-летки Порошенко12:08
- На Львовщине установили вареничный рекорд12:00
- Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ через свои блокпосты11:49
- Перемирие на Донбассе рухнуло: РФ расстреляла позиции ВСУ из огнеметов и минометов - ранен боец ООС11:28
- Холостякам на заметку: рейтинг лучших любовниц по знакам Зодиака11:07
- Российского боксера сняли с самолета за непристойное поведение11:00
- В Снежном горел «1-й Республиканский супермаркет»10:51
- В Украине скончался «выдающийся мастер шпионажа»10:32
- В Британии установлен новый температурный рекорд10:00
- Это геноцид. За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Шокирующие цифры 5-летки Порошенко12:08
- Холостякам на заметку: рейтинг лучших любовниц по знакам Зодиака11:07
- Приметы на 30 июля: что нельзя делать в день Марины09:49
- Особый статус русского языка для неподконтрольного Донбасса: О плюсах и минусах сложного решения09:49
- Знаки Зодиака, которые если любят – то всем сердцем08:49
- Медики назвали овощ, который нужно есть каждый день22:19
- Не женщина, а мегера: топ-5 знаков Зодиака, не умеющих жить без скандала22:05
- Волонтер Касьянов считает, что Порошенко "наживался на крови"18:25
- Перерасчет пенсий. Кто будет получать больше?16:12
- Вперше в історії у складі ВРади буде 76% нових облич16:06
- Заплатите в десять раз больше: Рада нанесла сокрушительный удар по водителям
- Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка
- Тимошенко призналась, с кем объединится в коалицию: сделано неожиданное заявление, "... и больше ни с кем"
- У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление
- Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны
- СМИ: Зеленский готов объявить тотальную мобилизацию и большое наступление
- В ОРДЛО готовится ужасный удар по людям, от него "вспыхнет" весь Донбасс Окккупанты пока скрывают правду
- Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети
- Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие
- Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежее фото из Крыма