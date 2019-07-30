Это геноцид. За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Шокирующие цифры 5-летки Порошенко

30.07.2019 12:08

Под жесточайшим соком пропаганды о реформах и «мы йдемо своим шляхом» нас в буквальном смысле этого слова просто уничтожали.

Официальные цифры!

За 5 лет в Украине уничтожено 2, 7 миллиона пенсионеров. Это те люди которые попросту не выдержали реформ Порошенко. Это те люди, которым не хватило на лечения и нормальные продукты.

Отметим, что за 5 лет правления режима Порошенко погибло больше пенсионеров чем за 30 лет до этого.

За 5 лет из Украины выехали 12 миллионов украинцев. По плану украинофоба Порошенко и его военных преступников, украинцев должны заменить беженцы из стран ближнего востока, которые сейчас кочуют по Европе.

За 5 лет в Украине появились 4 миллиона внутренних переселенцев, о которых просто забыли.

За 5 лет уровень преступности в стране вырос на 10.000%. Новость об убийстве уже даже не новость. Люди перестали реагировать на убийства и реагируют на это как на норму. В сутки в Украине происходит более 140 убийств по всей стране.

За 5 лет Украина стала самой коррумпированной страной Европы в которой самые богатые чиновники, прокуроры, судьи и Президент.

По сути есть нищий народ и богатейшая власть. Средний класс уничтожен полностью.

За 5 лет ООН официально отнесла Украину к голодающим странам.

За 5 лет Порошенко поднял свой доход в 126 раз. За 5 лет Ахметов поднял свой доход на 5 миллиардов.

За 5 лет каждый депутат БПП и каждый депутат Народного Фронта задекларировал минимум миллион!

За эти же 5 лет погибло более 13 тысяч украинцев по официальным данным и более 30.000 если считать жертв с обеих сторон.

За 5 лет более 400.000 украинцев получили ранения.

За 5 лет каждая вторая семья признается, что не хватает на нормальные продукты европейского качества.

За 5 лет погибло более 140 журналистов, сотни проукраинских активистов. В большинстве случаев в убийствах замешана сама власть. Чего стоит убийство Гандзюк, Шеремета, Бузины и других. Официально признано, что к убийствам этих людей причастна власть.

За 5 лет уничтожено тысячи гектаров Закарпатского леса.

За 5 лет не посажен ни один высокопоставленный чиновник, прокурор, судья, депутат. НИ ОДИН! В это же время тюрьмы ломятся от патриотов, волонтеров, воинов АТО, журналистов которые имеют не такую позицию как у Порошенко. Официально сейчас в тюрьмах находится 5.000 воинов АТО. Более 400 журналистов находятся под следствием по политическим статьям.

За 5 лет уровень инфляции вырос на 152%.

За 5 лет цены на коммунальные услуги выросли в 10 раз. Это при том, что украинцы платят в 10 раз дороже за тот же свет, который Ахметов продавал Украине и при Януковиче, за тот же газ который Россия продавала Украине и при Януковиче.

За 5 лет 87% украинцев находятся за гранью бедности и это официальные цифры.

За 5 лет смертность в несколько раз превышает рождаемость.

За эти же 5 лет Петр Порошенко стал богаче в 82 раза!

Вот она настоящая правда реформ украинофоба и военного преступника Петра Порошенко.

Юристы отмечают, что сейчас главное не дать сбежать Петру Порошенко и судить его по всей справедливости Закона.

Источник: elise.