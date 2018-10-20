В Харькове мошенники выманили у пенсионерки 60 тысяч гривен

20.10.2018 07:00

Аферисты пообещали харьковчанке, что ее сына не привлекут к ответственности.

В Харькове мошенники выманили у пенсионерки 60 тысяч гривен, угрожая привлечением ее сына к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

К стражам порядка 18 октября обратилась 69-летняя женщина, которая заявила о том, что накануне ей позвонил неизвестный, представился полицейским и сказал, что ее сын обвиняется в уголовном преступлении.

Чтобы родственника жертвы не привлекли к ответственности, пенсионерка перечислила на банковскую карту злоумышленников 60 тысяч гривен. После этого харьковчанка позвонила сыну, который ей сообщил, что его не задерживали и с ним все в порядке.

В данный момент правоохранители проводят следственно-оперативные мероприятия по поиску мошенника.

Источник : https://www.segodnya.ua



