Главная / Новости / Украина / Сколько украинцы будут отдыхать в августе: календарь выходных и праздников
Последние новости раздела
- Сколько украинцы будут отдыхать в августе: календарь выходных и праздников12:00
- Члены ОБСЕ зафиксировали колонну грузовиков на границе ОРДО с РФ11:43
- Приметы на 31 июля: что нельзя делать в Емельянов день11:16
- С завтрашнего дня в Украине ожидается резкое похолодание11:00
- ООС: Противник снова нарушил "хлебное" перемирие10:45
- «Это был первый этап»: Гиркин назвал цель создания «Новороссии»10:30
- Команда Зеленского готовит «прыжок», который навсегда изменит жизнь украинцев: подробности10:15
- "Судный день" евробляхеров: что будет после 24 августа09:30
- «У него уже все позади»: Гройсман отреагировал на интервью Порошенко09:16
- Богдан требует всеобщего призыва в армию Украины и введения военного положения: «Путин готовится к масштабной войне»08:45
Сколько украинцы будут отдыхать в августе: календарь выходных и праздников
31.07.2019 12:00
В августе 2019 года в Украине будет 10 выходных дней и 21 - рабочий, пишет Апостроф.
Об этом говорится в нормах, утвержденных Кабинетом министров Украины в постановлении №7, принятом 10 января 2019 года.
Поскольку Украина отмечает 24 августа День независимости, выходными будут 24, 25 и 26 августа. Кроме того, предпраздничный рабочий день 23 августа будет сокращенным на 1 час.
Таким образом, в августе украинцы будут отдыхать десять дней - 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 31 августа.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, август, праздник, отдых
Читайте также:
- Президент пообещал всем инвалидам ВОВ квартиры и машины
- 20 лет Независимости. Докучаевск: Ильич не выдерживает такую жизнь
- В России предложили заморозить украинский кредит
- Цена акций донецких предприятий падает
- Требование о предъявлении паспорта при продаже валюты банку отменено
- Копейка остается с нами
- Члены ОБСЕ зафиксировали колонну грузовиков на границе ОРДО с РФ11:43
- ООС: Противник снова нарушил "хлебное" перемирие10:45
- «Это был первый этап»: Гиркин назвал цель создания «Новороссии»10:30
- «Беспредел» боевиков: террористы «ЛНР» расстреляли авиацию ОБСЕ07:45
- «Двойной ГУП. Слышен грохот»: дончане сообщают о начале боя под Донецком07:30
- В Мариуполе на пляже обнаружили труп мужчины22:41
- Боевики «ЛНР» подтянули к н.п. Успенка танки21:17
- «Что громыхнуло? Свет отрубился»: жители Донецка сообщили о мощном взрыве20:56
- Террористы "ЛНР" нагло открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ20:24
- Мужчин завлекают в ряды боевиков «ДНР» обещая быстрое получения «паспорта РФ»19:53
- Сколько украинцы будут отдыхать в августе: календарь выходных и праздников12:00
- Члены ОБСЕ зафиксировали колонну грузовиков на границе ОРДО с РФ11:43
- Приметы на 31 июля: что нельзя делать в Емельянов день11:16
- С завтрашнего дня в Украине ожидается резкое похолодание11:00
- ООС: Противник снова нарушил "хлебное" перемирие10:45
- «Это был первый этап»: Гиркин назвал цель создания «Новороссии»10:30
- Команда Зеленского готовит «прыжок», который навсегда изменит жизнь украинцев: подробности10:15
- Красная нить на запястье — настоящий оберег10:03
- Вкусно, но крайне вредно: продукты, заставляющие зубы рассыпаться в труху09:45
- "Судный день" евробляхеров: что будет после 24 августа09:30
- Красная нить на запястье — настоящий оберег10:03
- Вкусно, но крайне вредно: продукты, заставляющие зубы рассыпаться в труху09:45
- Врачи дали советы, как не простудиться летом08:15
- Редкий вирус, переносимый комарами, может изменить вашу личность07:12
- Ученые раскрыли причину возникновения рака21:51
- Ахметов и «донецкий клан» изгнаны с оппозиционного поля Медведчуком14:52
- Это геноцид. За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Шокирующие цифры 5-летки Порошенко12:08
- Холостякам на заметку: рейтинг лучших любовниц по знакам Зодиака11:07
- Приметы на 30 июля: что нельзя делать в день Марины09:49
- Особый статус русского языка для неподконтрольного Донбасса: О плюсах и минусах сложного решения09:49
- У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление
- СМИ: Зеленский готов объявить тотальную мобилизацию и большое наступление
- Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны
- Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети
- Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие
- Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежее фото из Крыма
- Ученые определили любимую группу крови комаров
- В Германии жестоко убили украинскую заробитчанку
- "Черная метка" от мафии: в Харькове разгорелся скандал с лесником после его общения с Зеленским
- Донбасс на грани взрыва: главари "ДНР" срочно набирают частную армию - грядет волна террора