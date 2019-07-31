Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Сколько украинцы будут отдыхать в августе: календарь выходных и праздников

31.07.2019 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сколько украинцы будут отдыхать в августе: календарь выходных и праздников

В августе 2019 года в Украине будет 10 выходных дней и 21 - рабочий, пишет Апостроф.

Об этом говорится в нормах, утвержденных Кабинетом министров Украины в постановлении №7, принятом 10 января 2019 года.

Поскольку Украина отмечает 24 августа День независимости, выходными будут 24, 25 и 26 августа. Кроме того, предпраздничный рабочий день 23 августа будет сокращенным на 1 час.

Таким образом, в августе украинцы будут отдыхать десять дней - 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 31 августа.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, август, праздник, отдых
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх